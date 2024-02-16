2023年各类失业保险待遇共发放976亿元
2024年02月16日15:09 | 来源：新华网
小字号
新华社北京2月16日电（记者姜琳）人力资源社会保障部近期数据显示，2023年，失业保险金等各类失业保险待遇共发放976亿元，为保障失业人员基本生活发挥了重要作用。
作为社会保障体系的重要部分，失业保险具有保生活、防失业等功能。劳动者所在单位和本人缴纳失业保险费满1年、非因本人意愿中断就业，就可以申领失业保险金。
据人社部门介绍，失业人员可持本人身份证或社保卡，向参保地失业保险经办机构提出申请；或上网通过失业保险待遇申领全国统一入口办理，网址是：http://si.zwfw.mohrss.gov.cn/；此外，还可通过微信、支付宝搜索“电子社保卡”小程序、掌上12333APP选择“失业保险金网上申领”办理。
据了解，领取失业保险金没有次数限制，对以后找工作也没有影响。相关规定明确，失业保险经办机构不得要求失业人员转移档案、不得将失业人员领取失业保险金的情况记入职工档案。
截至2023年底，全国失业保险参保人数为2.44亿人，同比增加566万人。
(责编：赵欣悦、常雪梅)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 返程客流持续攀升 铁路部门加大运力投放保障出行
- 人民网北京2月16日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月15日（正月初六），全国铁路发送旅客1515.9万人次，再次刷新春运单日旅客发送量历史新高。2月16日（正月初七），全国铁路预计发送旅客1530万人次，安排加开旅客列车1813列。…
- 评论
- 关注