新华社北京2月16日电（记者姜琳）人力资源社会保障部近期数据显示，2023年，失业保险金等各类失业保险待遇共发放976亿元，为保障失业人员基本生活发挥了重要作用。

作为社会保障体系的重要部分，失业保险具有保生活、防失业等功能。劳动者所在单位和本人缴纳失业保险费满1年、非因本人意愿中断就业，就可以申领失业保险金。

据人社部门介绍，失业人员可持本人身份证或社保卡，向参保地失业保险经办机构提出申请；或上网通过失业保险待遇申领全国统一入口办理，网址是：http://si.zwfw.mohrss.gov.cn/；此外，还可通过微信、支付宝搜索“电子社保卡”小程序、掌上12333APP选择“失业保险金网上申领”办理。

据了解，领取失业保险金没有次数限制，对以后找工作也没有影响。相关规定明确，失业保险经办机构不得要求失业人员转移档案、不得将失业人员领取失业保险金的情况记入职工档案。

截至2023年底，全国失业保险参保人数为2.44亿人，同比增加566万人。

(责编：赵欣悦、常雪梅)

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