本报记者

从城市的柏油马路到乡间的硬化村道，一辆辆汽车载人、载物，载起千家万户的幸福生活，也悄然拉动着一个体量巨大的新服务市场。

从汽车个性化保险到新能源车险特色化产品服务，再到新能源汽车电池租用、汽车融资租赁，包括金融服务在内的汽车后市场新服务不断涌现，通过创新供给满足消费者的多元需求。

汽车金融服务供给更加丰富

“做生意要留存周转资金，全款买车的负担有点重。”在广东省深圳市，一家从事电子贸易的小微企业负责人王申在二手车经销商处看中了一辆豪华品牌二手车，购车价68万元。他从汽车金融专员那里得知，交通银行提供二手车消费贷款服务，便决定贷款买车。

“线上申请、线下面核，前后只用了3小时，银行就发放购车贷款47万元。”王申说。

在我国，汽车市场经过多年发展，汽车消费开始从首购为主加速转向以增购、换购需求为主，汽车消费低频高价、重体验和服务的特点更加显著。二手车消费升温，带动二手车金融市场蓬勃发展，从而又推动了二手车市场不断壮大。

最近，北京市民刘亮在某二手车经销商的线上直播间看中了一辆汽车。“我有买车的打算，了解到平安租赁提供阶段性融资租赁服务，能降低购车负担，一合计，当即就下了单。”“我们为二手车购车用户提供车辆评估及管理服务，提前筛选掉事故车、水泡车、调表车等，帮助消费者选择更加真实可靠的车源。”平安租赁有关负责人介绍。

首付比例低，可选车型多……近年来，融资租赁服务凭借其优势，为越来越多消费者所选择。2022年，商务部等17部门印发的《关于搞活汽车流通 扩大汽车消费若干措施的通知》提出，有序发展汽车融资租赁，鼓励汽车生产企业、销售企业与融资租赁企业加强合作，增加金融服务供给。山西、河南、广东等多地相关部门发布政策，鼓励汽车产业背景企业通过设立融资租赁公司或联合融资租赁机构，发展厂商汽车融资租赁业务。

以中国工商银行为例，目前已与30余家优质汽车厂商、经销商集团开展战略合作，为消费者提供从购车到维修保养、车辆装饰等全链条、全场景金融服务。从全国范围看，二手车信贷需求快速增长，融资租赁方兴未艾，金融机构竞相发力，共同做大汽车金融市场蛋糕。

“在我国扩大内需、促进消费的背景下，汽车金融领域利好政策不断出台，为汽车金融市场的发展带来了新机遇，也为汽车后市场的拓展带来了新动力。”招商银行研究院汽车行业研究员潘伟说。

车险市场供给水平不断提升

“我的车因意外事故报废。报案后，保险机构很快认定了全损，还与4S店合作推出新车置换服务，我用车损险保额补了部分差价买到新车，算下来比市场价还优惠了不少。”福建南安市民陈升说。

在汽车后市场中，保险发挥着重要作用。汽车是大件消费，车损涉及金额大，驾车过程也存在一定人身风险。让消费者放心买车、用车，保险必不可少。近年来汽车产业加快发展，推动车险市场供给水平不断提升，激发了汽车消费新需求。

车险市场规模扩大。机动车保有量和投保量不断提升，带动车险业务长足发展。2003年我国车险保费为544.62亿元，到2022年，财产保险公司机动车辆保险原保险保费收入达8210亿元。

风险保障水平提升。《关于实施车险综合改革的指导意见》自2020年开始实施，交强险有责总责任限额从12.2万元提高到20万元，商业车险保险责任增加。

“跟3年前我投保的商业车险比，保费下降了300元，保障却没减。以前需要另买玻璃单独破碎险等险种，现在相关保障责任都纳入了主险。”河南郑州市民郭欣欣说。

据中国保险行业协会数据显示，2022年交强险承保机动车数量增长4.3%，保障金额提升4.4%，车均保费下降0.5%。“车险综合改革惠及广大消费者，正助力挖掘汽车消费潜力。”中国保险行业协会相关负责人说。

汽车消费延链催生定制服务。去年举行的厦门国际赛车文化节上，专业赛事精彩纷呈，体验活动新意迭出。当地保险机构为相关活动参与者定制保险保障，包括急性医疗费用、意外医疗费用补偿、意外伤残赔偿等，为推广赛车文化护航。

“随着汽车营地、自驾游、各级别赛事活动等日益丰富，保险业可进一步发挥专业优势，运用科技手段，做好风险减量服务。比如，在赛事筹备阶段，对场地、设施等进行全面风险评估，提供安全建议和风险保障，运用保险杠杆开展风险管理，在赛事期间做好应急服务等。这不仅能更好激发汽车后市场的消费需求，还能为保险业自身发展开辟新赛道、打开新空间。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠说。

新能源车险市场服务内容加速创新。新能源汽车规模不断扩大，推动新能源车险业务快速发展。2023年上半年，人保财险承保新能源车同比增长54.4%，太保产险新能源车险保费收入同比增长65.1%。有行业研究报告预测，到2030年新能源车险保费规模将达5000亿元以上。

中国保险行业协会于2021年底发布《新能源汽车商业保险专属条款（试行）》。专属车险将新能源车中最为重要的“三电”系统纳入车损险保障范围，同时将充电桩等车外设备纳入承保范围，为广大新能源车主增强保障。近年来，40分钟救援加电、新能源汽车三电延保、电池超额衰减保险产品等特色化产品服务层出不穷，也让消费者选购新能源汽车更放心。

去年11月，宝马（中国）保险经纪有限公司正式获得保险经纪业务许可证。自2018年以来，比亚迪、理想、蔚来等车企纷纷进入车险行业。专家认为，车企更了解车辆性能、客户需求，在风险评估方面具备一定优势，进入保险市场有望推动车险精准定价、降低消费成本。

新服务供给支撑做大汽车后市场

从购车者的汽车消费信贷需求，到共享汽车运营方、售后配件服务方、智能终端设备提供方等各方的金融服务需求，新服务供给不断支撑做大汽车后市场。

创新空间更广，推动新业态发展。“以前贷款只能用来买车，今后想给车加装配置，比如车衣贴膜、导航设备等，也能从汽车金融公司贷款置办。”听完4S店销售人员介绍最新政策，最近正在看车的北京市民张弛很是期待。

去年，经修订的《汽车金融公司管理办法》施行，为汽车金融公司扩大经营范围、拓展营业地域、丰富融资渠道打开了政策空间。

产品更加多元，满足细分需求。“如果一次性买断电池，价位超过了自己的心理预期。选择租用电池，现在只需付租金，今后也能升级电池或者享受换电服务。”去年10月底，因看中电池租用服务，安徽合肥市民周彬鹏订购了一辆蔚来汽车。

随着新能源汽车渗透率和保有量进一步提升，消费者对于产品服务的需求更加多样化，发展新能源汽车后市场为汽车金融带来了新机会。

服务更加优质，增强顾客体验感。“我看中的就是这款红旗车。”吉林长春市民窦浩宁向记者展示手机上的车辆信息。

“现在线上就可以看到车辆的三维全景图，信息一目了然。”窦浩宁说，这种线上看车的形式，降低了线下看车的时间和精力成本。

看车、购车的线上化，带动了汽车金融服务积极“上线”。打开一汽汽车金融有限公司推出的“一汽汽金”小程序，线上就能测算消费者的贷款额度，还有针对不同车型提供的多样化金融方案。消费者能直观地看到首付和月付金额，贷款申请、信用评估和还款等操作也可以线上完成。

“未来，汽车金融服务的参与主体可围绕‘汽车生态’各环节，为汽车后市场发展提供高效、高质量的金融服务。”吉林大学经济学院副院长王倩说。

（本报记者王观、屈信明、徐靖、门杰伟）

《 人民日报 》（ 2024年02月22日 01 版）

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(责编：白宇、卫嘉)

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