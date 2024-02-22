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水利部召开2024年党的工作暨纪检工作会议

2024年02月22日13:32 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者王仁宏）据水利部网站消息，2月21日，水利部召开2024年党的工作暨纪检工作会议。会议强调，要紧紧围绕推进中国式现代化这个最大的政治，坚定不移走好践行“两个维护”的第一方阵，持续深化政治机关建设，推进政治监督具体化精准化常态化，推进水利部属系统党建工作全面提质增效。

会议要求，要不断巩固拓展主题教育成果，切实抓好“关键少数”和年轻干部理论学习，在真学真信真用、深化内化转化上下功夫。要着眼增强政治功能和组织功能，持续推进党支部标准化规范化建设，深化“四强”党支部创建，把基层党组织建设成为有效实现党的领导、有力推动水利高质量发展的坚强战斗堡垒。要强化正风肃纪反腐，持之以恒纠“四风”，常态长效深化落实中央八项规定及其实施细则精神，深化党的纪律建设，坚决铲除腐败滋生的土壤和条件。要紧紧扭住责任制这个“牛鼻子”，压实责任链条，强化考核监督，建强党务干部队伍，切实抓好党的建设各项任务。

(责编：王仁宏、高雷)
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