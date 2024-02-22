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铁路部门积极应对雨雪冰冻天气 多措并举保障旅客平安出行

2024年02月22日13:35 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，2月21日，全国铁路发送旅客1201.2万人次，铁路运输安全平稳。2月22日，全国铁路客流持续高位运行，预计发送旅客1125万人次，加开旅客列车867列。

各地铁路部门积极应对低温雨雪冰冻天气，动态调整旅客列车运行方案，采取降速、迂回、停运等主动避险措施，组织人员、机具上线巡查线路、检修设备、打冰除雪，确保铁路大动脉安全畅通，保障旅客平安出行。

郑州局集团公司开行9列热滑除冰动车组，对管内济郑高铁、郑西高铁等5条高铁线路进行接触网除冰作业。

南昌局集团公司南昌机务段安排8组除冰扫雪机车待命，随时上线对昌九城际、武九客专、沪昆高铁等部分区段接触网进行除冰扫雪作业。南昌工务段启动4台轨道车，组建应急队伍，加密重点线路和区段钢轨探伤作业和巡查频次。

广州局集团公司组织管内车站、通信信号、线路等单位近万名职工成立扫雪应急队伍，配备打冰扫雪工具，加强对隧道口、跨线桥等关键区段巡查力度，及时清扫转向架、踏面等部位积冰积雪。

青藏集团公司积极运用大风监测预警系统等科技手段，密切监控高原铁路沿线风力风速情况，防止硬质和轻质飘浮物侵限。

各地铁路部门及时在未受天气影响的线路和区段增加运力投放，加强站车服务，落实便民利民举措，做好旅客出行服务保障工作。

北京、上海、广州局集团公司各大车站动态增加退改签窗口，方便旅客线下办理退票、改签业务。

郑州、武汉、西安、成都、广州局集团公司部分车站候车室24小时开放，在服务台增派力量解答旅客问询，做好重点旅客服务保障，加强供热设备设施维护，保障旅客温暖舒适候车。

武汉、西安、广州局集团公司主要车站在进出站口、站台、电梯等处所铺设防滑垫、设置警示标志，安排专人引导提示，保障旅客乘降安全。

哈尔滨、郑州、南昌、成都局集团公司积极协调市政交通部门，加强公交、地铁、出租车接驳力度，畅通旅客出行“最后一公里”。

沈阳局集团公司为团体务工人员开辟进出站绿色通道，划定集中候车区，安排专人引导，方便务工人员出行。

成都局集团公司成都东、达州、宜宾西站持续开行返岗务工专列，2月14日以来累计服务保障逾7000余名川籍务工人员返岗就业。

兰州、乌鲁木齐局集团公司在部分旅客列车上推出大漠风沙鸡、美食大盘鸡、过油肉拌面等特色美食，丰富旅客列车餐食供给。

铁路部门提醒，请广大旅客朋友及时关注天气变化情况和出行服务信息，合理安排出行。为确保列车运行安全，铁路车辆均有一定载客容量限制，安全、高速平稳运行的高铁列车对载客容量的限制要求更为严格，若大量购买短途车票的旅客到站后不下车，会造成车厢人数超员，严重影响正常运输秩序，危及列车运行安全，铁路工作人员也将对“买短乘长”旅客进行劝导下车。为此，铁路部门提醒旅客朋友要严格按照车票到发站乘车，共同维护良好乘车秩序。

(责编：王连香、高雷)
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