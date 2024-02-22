原标题：自然科学基金委召开基础研究科学家座谈会

在习近平总书记主持中共中央政治局第三次集体学习并发表重要讲话一周年之际，国家自然科学基金委员会（以下简称“自然科学基金委”）组织召开基础研究科学家座谈会，进一步深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，畅谈新时代我国基础研究和人才培养取得的历史成就，研讨交流持续提升科学基金资助效能、加强高层次人才培养、推动基础研究高质量发展的思路举措。

自然科学基金委党组书记、主任窦贤康强调，习近平总书记在中共中央政治局第三次集体学习时发表的重要讲话，科学回答了新时代为什么要加强基础研究以及如何加强基础研究的重大理论和实践问题，闪耀着马克思主义的真理光辉，为做好新时代科学基金工作、推动基础研究高质量发展提供了根本遵循和行动指南。

窦贤康表示，自然科学基金委深入学习贯彻习近平总书记关于基础研究的重要讲话精神，深刻认识新时代基础研究承担的神圣使命、发展的特征规律、面临的国际形势和加强人才队伍建设的战略意义，精准把握新时代加强基础研究的实践要求，坚持“四个面向”，坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”，坚持教育、科技、人才一体推进，着力强化基础研究的前瞻性、战略性、系统性布局，打造体系化高层次基础研究人才培养平台，并实施一系列改革举措，切实提升科学基金资助效能。

来自13所高校、7家科研院所的25位科学家应邀参加会议。中国科学院院士张希、中国科学院院士潘建伟、中国科学院院士郑南峰、中国科学院院士颜宁、中国工程院院士林忠钦、中国科学院院士张荣、中国工程院院士乔杰等科学家分别围绕各自领域作重点发言。与会科学家一致认为，要深入贯彻习近平总书记的重要讲话精神，发挥自然科学基金基础性、引领性作用，进一步加强对基础研究的支持力度，统筹部署战略导向的体系化基础研究、前沿导向的探索性基础研究、市场导向的应用性基础研究，强化对基础研究战略领军人才的自主培养，构建符合基础研究规律的考核评价机制，培育有利于科研人员潜心研究的良好创新生态，加大对基础研究成果的转化力度，推动发展新质生产力，为实现高水平科技自立自强、建设世界科技强国作出新的更大贡献。（操秀英）

(责编：赵竹青、章斐然)

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