人民网北京2月22日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2月10日至17日，昆明海关共监管验放经中老铁路进出口的货运量达13万吨、货值3.45亿元，其中出口货物以钢材、汽车配件和百货等为主，进口货物以香蕉、榴莲、山竹和铁矿为主。

为保障产业链供应链稳定，海关统筹安排值班人员，与铁路、边检等部门密切沟通联系，确保春节期间各项工作不断档、不脱位，实现磨憨铁路口岸高效运营。

今年是中老铁路跨境游的第一个春节，为确保“黄金跨境旅游线路”安全畅通，昆明海关还设立节日期间应急处置机动小组，持续做好旅客咨询服务，加快旅客行李物品查验速度，及时解决旅客通关过程中遇到的困难，在提高监管效能维护国门安全的同时，打造便捷高效的通关环境。春节期间，海关共监管经中老铁路出入境旅客5431人，达到历史高峰。

下一步，昆明海关将加快推进智慧海关建设和“智关强国”行动，切实履行守国门、促发展的职责使命，更好统筹高质量发展和高水平安全，不断提高监管效能和服务水平，为服务中老铁路高质量发展贡献海关力量。

(责编：王震、章斐然)

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