人民网北京2月22日电 （记者王仁宏）近日，江西一彩民购买福利彩票中2.2亿元大奖，引起社会广泛关注。对此，民政部高度重视，派出工作组赴江西省南昌市和中国福利彩票发行管理中心进行了认真核查，并与有关部门沟通核查结果、彩票涉税政策等事宜。

今日，民政部发布相关通报表示，经查，确认该期福彩销售数据封存、摇奖、现场公证、开奖公告发布等工作严格按照规定程序进行，销售系统和摇奖设备正常运行，奖池资金不存在被挪用情形。

具体通报如下：

一、快乐8游戏第2023322期开奖情况

快乐8游戏在全国范围内销售，单注投注金额2元，每天销售一期、开奖一次，由中国福利彩票发行管理中心负责开奖。快乐8游戏共有十种玩法，其中“选七”玩法包含“选七中七”、“选七中六”、“选七中五”、“选七中四”和“选七中零”五个奖等。在不限赔的情况下，以上奖等单注奖金分别为1万元、288元、28元、4元和2元。

经核查，2023年12月2日21:00快乐8游戏第2023322期销售结束后，中国福利彩票发行管理中心按照《彩票管理条例》及其实施细则等相关规定，对该期原始销售数据进行封存；21:30至21:35，在2名公证人员的监督下摇出了二十个开奖号码。摇奖过程在中国福彩网（www.cwl.gov.cn）等平台直播，视频可在中国福彩网观看。

该期快乐8游戏摇奖工作正常完成后，销售系统提示该期返奖奖金超过可返奖总额，根据《中国福利彩票快乐8游戏风险控制方案》规定，对“选五”和“选七”玩法采取限额赔付，其中“选七中七”奖等单注奖金为4475元。由于该期快乐8游戏中奖注数多、返奖金额大且触发限赔，为确保开奖公告信息准确无误，中国福利彩票发行管理中心对中奖注数、单注中奖金额等信息进行多岗位、多轮次反复核验后，于2023年12月3日00:07通过中国福彩网向社会发布了开奖公告，列出了各玩法、各奖等中奖注数、单注中奖金额等信息，并对当期限赔情况进行了说明。该期快乐8游戏开奖公告可在中国福彩网查阅。

二、快乐8游戏第2023322期“选七”玩法大奖得主投注情况

经核查，快乐8游戏“选七”玩法的大奖得主，2023年12月2日在江西省南昌市购买了号码为40、41、42、44、63、64、65的彩票共50050注。具体为：2023年12月2日19:02:22至19:28:36，在南昌市东湖区某福彩网点购买5万注，打印彩票667张（每张5注、每注15倍的彩票666张，每张5注、每注10倍的彩票1张），支付金额10万元；该大奖得主在等待出票期间，于19:26:57通过微信转账给约两公里外的南昌市西湖区另一福彩网点销售员100元，购买了50注同样号码的彩票1张。

通过比对销售系统数据、与彩票销售员核实、核对销售网点收款信息等多种方式，确认该大奖得主于2023年11月30日、12月1日和12月2日连续三期对同一组号码进行投注：第2023320期购买25750注，当期中得“选七中零”奖等25750注（单注奖金2元）；第2023321期在兑取上期奖金后，对该号码重复购买25050注，当期未中奖；第2023322期再次购买该号码50050注，中得大奖。

三、快乐8游戏奖金管理情况

根据彩票管理法规政策的规定，彩票奖金由彩票机构存放到在银行开设的彩票资金归集账户，区分彩票品种及游戏名称分别核算。快乐8游戏奖金由中国福利彩票发行管理中心统一管理，按照规定存放，单独核算，专款专用，接受有关部门的严格监督检查，不存在被挪用情形。

四、快乐8游戏第2023322期“选七”玩法大奖得主无须缴纳个人所得税相关情况

此次2.2亿多元大奖，每注奖金1万元，因触发限赔，每注奖金降为4475元。按照《中国福利彩票“快乐8”游戏规则》第三十三条“单注中奖金额在一万元（不含）以上的中奖者须依法缴纳个人所得税”的规定，中奖者无须缴纳个人所得税。下一步，有关部门将结合彩票行业特点和彩票市场发展情况，进一步研究完善相关政策规则，更好适应彩票事业发展需要。

福利彩票是以“扶老、助残、救孤、济困”为发行宗旨的社会公益事业，衷心感谢社会各界对福利彩票的关心、支持和监督。民政部将持续加强福利彩票发行销售规范管理，促进福利彩票事业健康发展。

(责编：王仁宏、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经