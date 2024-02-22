人民网北京2月22日电 （记者王震）据税务总局网站消息，近日，国家税务总局北京市税务局连续第六年发布《优化首都税收营商环境改革备忘录》，系统总结回顾了2023年度北京市优化税收营商环境的改革举措与实践经验，集中展现首都优化税收营商环境的最新成果。

《备忘录》显示，2023年，北京税务部门不断加速数字技术和税收业务深度融合，优化纳税人缴费人网上办、掌上办体验，主要税费事项实现了“全程网上办”，开业、发票、退税等8项高频业务可以“自动办”。不断推进“智慧城市＋智慧税务”融合，将缴纳社保费、车船税申报、车辆购置税申报等21项税费业务上线北京市政府“京通”小程序。推出“新办智能开业”场景，税务机关智能化自动为纳税人分配主管税务机关、认定税费种等，并为纳税人建立数字账户，实现税务环节办理时长压缩到5分钟，自动化办理率达到92%。全国首创实现了个人股权转让自行申报全程网上办、社保费管理客户端密码重置功能全程网上办，有效推动办税缴费再提速、再减负。开展全面数字化的电子发票试点，提供领票流程更简化、开票用票更便捷、入账归档一体化的新型“数电票”服务。

围绕首都特色，北京市税务局聚焦纳税人缴费人急难愁盼问题，迭代推出税务证明事项告知承诺、数字人民币缴纳税费等五批便民办税缴费措施。连续三年联合北京市工商联开展“春雨润苗”专项行动，开展中小企业服务月、服务季活动，为中小企业办实事、解难题。创新实践“主动治理，未诉先办”改革，全面搜集纳税人缴费人反映的典型性、集中性问题，通过一个诉求解决一类问题，通过一个案例带动一业治理，形成“平台企业开票”“停车开票”等一批卓有成效的案例。

在落实减税降费政策方面，北京市税务局推出多方位支持，便捷化服务，让“真金白银”以最快速度直达企业。创新开发电子税务局“消息定制”功能，制定了精准推送“一政策一方案”，实现“人找政策”到“政策找人”。推出征纳互动服务新模式，构建“事前精准推送、事中办问协同、事后跟踪评价、全程智能交互”的互动服务，举办税费优惠政策“可视答疑”活动，给纳税人缴费人带来“可问、可答、可操作”的纳税辅导新体验。不断提升退税便利度，自动抓取数据信息，实现留抵退税、企业所得税等退税表单智能预填。

在深化落实鼓励外商投资相关税收政策和服务举措方面，北京市税务局依托电子税务局，推出“非居民跨境办税”场景。不断优化《证明》开具流程，开发了“线下申请、线上领证”功能。打造“双枢纽”国际消费桥头堡，拓展离境退税商店至1058家，位居全国首位。推出了包含国别报告情况分析、“走出去”企业境外投资税收风险评估自测表、《北京市“走出去”纳税人税收指南》等6项内容的首批“税路通”北京服务包，有效地降低了“走出去”企业境外税收负担和风险。

北京市税务局相关负责同志表示，下一步，北京税务系统将按照国家税务总局和北京市委、市政府对营商环境工作提出的更高要求，坚持以人民为中心的发展思想，主动对标国际一流标准、国内最佳实践，聚焦首都纳税人缴费人急难愁盼，进一步推出获得感强、减负力度大的服务举措，奋力谱写中国式现代化税务实践首都篇章，为新时代首都发展贡献税务力量。

(责编：王震、高雷)

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