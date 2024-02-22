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多家中小银行宣布下调存款利率

2024年02月22日15:41 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者罗知之）近日，吉林、广西等地多家中小银行宣布调整人民币存款挂牌利率。整体来看，下调幅度不等，五年期存款利率最高下调65个基点。

榆树农村商业银行官方公众号截图。

榆树农村商业银行官方公众号截图。

榆树农村商业银行公告显示，根据利率市场化需求，该行决定从2024年2月22日零时起，统一调整活期存款、三年及五年期整存整取定期存款利率执行上限，活期存款利率下调至0.2%；三年及五年期利率下调至2.7%。

桂林银行官网截图。

桂林银行官网截图。

桂林银行公告显示，该行于2024年2月21日调整单位整存整取五年期存款产品执行利率至3.2%。

灵川深通村镇银行官方公众号截图。

灵川深通村镇银行官方公众号截图。

灵川深通村镇银行公告显示，该行于2024年2月21日起调整整存整取存款挂牌利率，三年期利率由3.4%调整至3.2%，下调20个基点；五年期利率由3.85%调整至3.2%，下调65个基点。

去年12月末，国有大行相继下调了定期存款挂牌利率。业内专家表示，部分银行近期密集调降主要是对去年年末国有大行调整利率行动的跟进。中小银行揽储压力较大，“开门红”节点下先加大力度吸收存款，到年后才跟随调整存款利率。与此同时，目前银行业净息差处于低位，5年期LPR下调后银行净息差面临进一步下降压力，中小银行密集下调存款利率也是为了稳定净息差，以提升支持实体经济的可持续性。

(责编：罗知之、高雷)
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