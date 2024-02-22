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季季有亮点、全年不停歇 商务部连续第4年举办“全国网上年货节”

2024年02月22日16:55 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东22日在例行发布会上介绍，2月17日，为期一个月的“2024全国网上年货节”圆满收官，实现了“消费促进年”12场重点活动的开门红。根据商务大数据对重点电商平台监测，活动期间，全国网络零售额约1.2万亿元，较去年日均增长近9%。

何亚东表示，与往年相比，今年的网上年货节有以下几个特点：

参与度更高。举办300余场配套活动，千余家电商和流通企业参与。上海、广西、陕西等地发挥区位优势，促进东盟、中亚等地优质产品对接中国市场，“东盟电商主题周”“中欧班列年货节”“桂品出海”等活动，引进国外好物的同时助力国货走出去。

年节味更浓。天津、江苏、黑龙江等地联合电商平台推出新春专享优惠，北京、湖北、甘肃等地推出“民俗年货节”等特色活动，上海、云南、福建等地举办“新年文旅特惠”等。

焕新力更强。本届年货节聚焦三大主题开展焕新促销。家居焕新方面，浙江、重庆、江西等地举办焕新消费节等活动，主要电商平台对200多个品类、千余种家电开展以旧换新，节能中央空调、折叠屏手机线上销售额分别增长262.1%、131.2%。国潮焕新方面，安徽、陕西、上海等地推出“老字号国潮”等专场，唐装、国潮首饰线上销售额分别增长261%、204.2%。场景焕新方面，广东、山西、河北等地利用AR/VR技术搭建云上大集，消费者可在线感受传统集市的热闹氛围。

何亚东说，这是商务部自2021年以来，连续第4年举办“全国网上年货节”，已经成为年味特色浓厚、带动作用显著的网络促销品牌。接下来，还将举办“双品网购节”“数商兴农庆丰收”“丝路云品电商节”等主题促销，打造季季有亮点、全年不停歇的网络促销矩阵，更好满足广大消费者期待。

(责编：孙红丽、高雷)
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