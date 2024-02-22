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中方对月底举行的世贸组织第13届部长级会议有何期待？商务部回应

2024年02月22日17:31 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者孙红丽）2月22日，商务部举行例行新闻发布会。有媒体提问时称，世贸组织将于本月底举行第13届部长级会议，请问中方对此次会议有何期待？

商务部新闻发言人何亚东表示，世贸组织第13届部长级会议将于2月26—29日在阿联酋阿布扎比举行，王文涛部长将率中方代表团出席会议。

当前，世界经济复苏缓慢，贸易增长动能不足，粮食和能源安全、气候变化、发展失衡等全球性挑战增多。世贸组织是多边主义的重要支柱，是全球经济治理的重要舞台，能够为应对全球面临的共同问题和挑战作出积极贡献。

何亚东强调，中国倡导普惠包容的经济全球化，践行真正的多边主义，坚定维护多边贸易体制，全面深入参与世贸组织改革，支持世贸组织更好发挥作用。第13届部长级会议是世贸组织改革启动后的首届部长级会议，中方愿与各方加强合作，推动会议取得更多务实成果。

(责编：孙红丽、高雷)
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