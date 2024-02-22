人民网北京2月22日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东22日在商务部例行新闻发布会上表示，发展新能源汽车，顺应全球绿色低碳转型趋势。作为全球新能源汽车的主要生产国和消费市场，中国制造的新能源汽车在满足国内需求的同时，也深受各国消费者认可，出口规模逐年提升，为推动全球绿色发展作出了积极贡献。

何亚东介绍，为推动新能源汽车贸易合作向更高质量迈进，商务部等9单位联合印发《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，以符合世贸规则为原则，从六个方面提出18项政策措施，涵盖了提升国际化经营能力、健全国际物流体系、加强金融支持、优化贸易促进活动、营造良好贸易环境、增强风险防范能力等。

下一步，商务部将会同各相关部门、各地方抓好政策落地。完善部门配套措施，健全物流、金融等贸易合作支撑体系，加强与各国在新能源汽车领域低碳发展合作，推动构建公平、稳定、包容、便利的汽车贸易环境，更好服务经济社会全面绿色转型和全球低碳发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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