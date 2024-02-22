人民网北京2月22日电 （记者孙红丽）2月22日，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。

有记者问，近日，中方代表团访问西班牙期间表示，中方视西班牙为欧盟中值得信赖的好伙伴，中方已宣布解除对西班牙30月龄以下剔骨牛肉输华限制，欢迎西班牙用好进博会、消博会、服贸会等平台，推动更多优质产品对华出口。商务部将如何推动中西两国在肉类以及其他领域的贸易？

商务部新闻发言人何亚东表示，务实合作是中西关系发展的内生动力。在双方共同努力下，中西双边贸易疫情期间逆势增长，从2020年的379亿美元扩大至2023年的486亿美元，中国现已成为西班牙在欧盟外第一大贸易伙伴。

何亚东说，越来越多的西班牙特色优质农产品乘着进博会、消博会的东风来到中国，走上中国老百姓的餐桌。西班牙参加了过去六届进博会和三届消博会。平均每届进博会参展企业47家，参展总面积达2.5万平方米，位居前列；在消博会期间展出的西班牙火腿、红酒等产品备受青睐，极大提升了在华知名度。

“下一步，中方愿继续同西方深化互利合作，欢迎更多西班牙企业继续通过进博会、消博会、服贸会等平台加大产品推介力度，加强双方行业交流和对接，用好中欧班列、跨境电商等渠道，进一步密切贸易往来，为两国人民带来更多福祉。”何亚东强调，“我们也欢迎更多来自各国的优质特色产品进入中国，让中国的大市场成为世界共享的大市场。”

(责编：孙红丽、高雷)

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