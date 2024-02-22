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商务部：一季度消费市场将呈现平稳增长态势

2024年02月22日18:03 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者孙红丽）商务部新闻发言人何亚东22日在例行发布会上表示，春节是重要的传统节日，也是居民消费旺季。今年春节有八天长假，消费市场年味浓、活力足、人气旺，销售较快增长，实现良好开局。在新春消费旺季和各项政策措施带动下，预计一季度消费市场将呈现平稳增长态势。

何亚东介绍，今年春节消费市场主要呈现出以下亮点：

一是活动丰富多彩。商务部举办全国网上年货节、老字号嘉年华、国货潮品贺新春等活动，指导各地结合地方特色开展形式多样的消费促进活动。各大商圈人气旺盛，全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长32.9%和36.1%。

二是商品销售亮点纷呈。春节期间，节庆商品、国货潮品、绿色智能产品等持续旺销。商务部重点监测零售企业金银珠宝、体育娱乐用品、通讯器材销售额同比分别增长23.8%、15.6%和10.4%。

三是服务消费快速增长。商务部重点监测餐饮企业销售额同比增长约17%。国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%。电影票房80.16亿元，创春节档票房历史新高。

四是新型消费动能释放。绿色、健康消费快速增长。商务部重点监测电商平台即时零售销售额同比增长32.2%，一些大型连锁超市绿色有机食品销售额增长近20%，部分电商平台骑行装备、滑雪装备销售额增长五成以上。

五是农村消费活力迸发。这个春节，很多人选择返乡过年，带动农村餐饮、旅游、农产品等消费持续升温。商务部重点监测电商平台农村网络零售额同比增长16.1%。

(责编：孙红丽、高雷)
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