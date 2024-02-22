中方将于3月取消对澳大利亚葡萄酒征收反倾销关税？商务部回应
2024年02月22日18:13 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （记者孙红丽）2月22日，商务部举行例行新闻发布会，介绍近期商务领域重点工作有关情况，并答记者问。
有记者问，有报道称，预计中方将于今年3月取消2021年对澳大利亚葡萄酒征收的反倾销关税。请问商务部对此有何评论？
商务部新闻发言人何亚东表示，2023年11月30日，商务部应澳大利亚葡萄和葡萄酒协会申请，依法启动对澳葡萄酒双反措施的复审调查。目前，商务部已收到多个利害关系方提交的立案评论意见，并发放和回收了调查问卷。随后，商务部将依法推进调查程序，对各利害关系方的主张及其证据进行全面审查，充分保障各方的权利，做出客观、公平、公正的裁决。
(责编：孙红丽、高雷)
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