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自然资源部：所有省级和新疆生产建设兵团国土空间规划均已编制完成

2024年02月22日18:18 | 来源：人民网
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人民网北京2月22日电 （欧阳易佳）据自然资源部消息，自2022年10月《全国国土空间规划纲要（2021—2035年）》印发以来，自然资源部加快推进各级国土空间规划编制实施。截至目前，所有省级和新疆生产建设兵团国土空间规划均已编制完成并上报国务院（北京、上海2市规划在2017年已经批准实施），江苏、广东、宁夏等22个省级规划已经国务院批准实施。

市县国土空间总体规划均已编制完成，正在抓紧按程序报批。其中，22个已批准省级国土空间规划的省份中，江苏、广东、宁夏、山东、海南、山西、江西、广西、湖南、河北、安徽11省（区）共批准117个市级国土空间总体规划，约占全国市级规划总数的三分之一；江苏、广东、宁夏、海南、山东、河北、江西7省（区）共批准县级国土空间总体规划236个，约占全国县级规划总数的10%。

自然资源部国土空间规划局局长张兵表示，将加快推进区域国土空间规划编制实施。“首部跨行政区国土空间专项规划《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划（2021—2035年）》已经国务院批准实施。首部流域性国家级国土空间专项规划《长江经济带—长江流域国土空间规划（2021—2035年）》已经国务院批准实施。京津冀、成渝地区双城经济圈、黄河流域、长三角国土空间规划正在抓紧编制报批。”

(责编：孙红丽、高雷)
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