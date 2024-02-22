人民网北京2月22日电 （欧阳易佳）日前，国务院批复《长江经济带一长江流域国土空间规划（2021--2035年）》（以下简称《规划》）。《规划》对长江经济带和长江流域提出了筑牢空间安全底线的要求，明确了推动空间高质量发展的空间指引。提出到2025年，长江大保护格局基本形成，江湖关系明显改善；到2035年，全面建成健康安澜、生态优美、协调联结、繁荣宜居、特色彰显的黄金经济带。

据了解，《规划》是继中共中央、国务院印发《全国国土空间规划纲要（2021-2035年）》后，首部经国务院批准的流域性国家级国土空间专项规划，对完善国土空间规划体系、深化“多规合一”改革具有重要的示范意义。

《规划》范围包括长江经济带和长江流域的陆域国土、内水，以及有关领海。其中，陆域面积240万平方公里，包括长江经济带11个省（市）全域，以及长江保护法规定的长江流域其他8省（区）的相关县级行政区域，共计1173个县级行政区域。对长江经济带和长江流域国土空间保护、开发、利用、修复等各类活动进行了总体引导和管控，是有关地方编制实施各级国土空间规划的重要依据。

自然资源部国土空间规划局副局长苗泽表示，《规划》推动形成承载多种功能、区域协调发展的云贵川渝区域、长江中游地区、长江三角洲区域三大主体功能综合布局。统筹考虑区域内人口、资源、产业、公共服务、基础设施等要素配置，分布式构建相对完备的区域产业链、供应链；基于耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线划定成果，系统调整区域农业、生态、城镇等功能空间结构和布局，在统一的国土空间规划“一张图”上协调解决空间矛盾冲突；确定区域性差异化综合措施，促进开发和保护的有机结合，支撑构建优势互补、高质量发展的区域经济布局。

苗泽介绍，《规划》明确了岸线空间保护利用、基础设施网络建设、长江文化空间保护传承等方面空间任务。水陆一体严格保护自然岸线，促进岸线合理高效利用，优化岸线空间结构，推动形成流域治理、区域协同的岸线开发保护利用格局；优化交通、水利、能源、防灾等基础设施布局，加大空间保障和统筹利用，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系和空间保障体系，提升安全韧性水平；保护传承长江文化空间，挖掘自然遗产和文化遗产的多重价值，突出上中下游特色景观，促进风景名胜资源与城乡空间开发相协调，推动长江自然山水、历史文化和城乡人居空间融合。

此外，《规划》还对完善实施保障体系作出统筹安排。强调落实规划实施各级行政主体责任，加强区域内相关规划的衔接和约束，健全国土空间管控机制，强化规划实施部门指导监督，健全省际协商合作机制，建立重大事项报告制度。

(责编：孙红丽、高雷)

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