证监会：切实维护市场正常交易秩序
2024年02月22日21:14 | 来源：新华社
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近日，有外媒报道监管部门限制主要机构投资者在开盘、收盘阶段净卖出股票、禁止机构通过股指期货做空A股。2月22日，证监会新闻发言人就此答记者问。
证监会资料图
证监会新闻发言人表示，股市有涨有跌是规律，有买有卖是常态。监管部门对于正常的市场交易不干预，依法保障投资者公平自由交易的权利，对于扰乱市场交易秩序等违法违规行为，坚决依法依规予以打击。近日，沪深证券交易所依规对个别机构的异常交易行为采取了监管措施，是履行交易监管职责的举措，不是限制卖出。下一步，证监会将指导沪深证券交易所和中国金融期货交易所完善异常交易监管标准，依法依规打击操纵市场、内幕交易等违法行为，切实维护市场正常交易秩序。（记者刘羽佳、刘慧）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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