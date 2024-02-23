招聘求职人行早 “用工忙”折射经济开局稳
新华社北京2月22日电（记者姜琳 黄浩苑 李凡 余俊杰）龙年开工首周，记者在多地采访看到，企业加快开工复产、劳动者积极返岗求职，呈现出人勤春来早、供需同发力的繁忙景象。
“用工忙”折射开局稳，释放出经济运行回稳向好的信心。从跨省招工、专车专列接人返岗，到密集招聘、发布稳企拓岗新政策……各地抢抓劳动者流动及企业复工关键期，全力保用工、稳就业，努力跑好龙年稳经济第一棒。
企业用工稳步回升，务工人员返岗提早
一条条机械臂上下挥舞快速运转，一块块液晶屏实时跳动生产运行数据，一名名现场工程师有条不紊地进行数字化操作……龙年一开工，位于广东东莞的生益电子股份有限公司的生产线就非常忙碌。
“我们有约5000名员工，初八开工当天返岗率已接近90%，到初九这个比例已超过九成。”公司董事长邓春华告诉记者，往年一般要到正月十五才能达到这个水平，今年员工提早返岗比较明显。
为应对外部环境的不确定性，这两年生益电子不断调整产品结构，优化产业布局，提升竞争能力。“目前订单排到4月份，随着后期新生产线爬坡满产，还将持续有新订单。”邓春华说。
记者了解到，在珠三角地区，一批企业年后开工迅速进入生产状态，用工需求旺盛。政府相关部门抢先一步开展东西部劳务协作，带动企业、商会等加大组织对接力度，确保企业稳定生产，经济发展实现“开门稳”。
“我们对全市3070家定点监测企业调研显示，春节后需用工16.31万人。”东莞市人社局局长陈智武介绍，“大年初五，我们就带着10余家重点企业、超4000个岗位前往贵州铜仁、黔南开展异地招聘和劳务对接。”
据调研监测，广东全省约七成企业表示用工规模将持平或略有增加。广东省人社厅副厅长谢忠保介绍，截至2月20日，外省籍务工人员入粤返岗已超过1330万人，约占节前返乡总量的71.5%，主要为返回原岗位就业人员。预计元宵节前后将实现九成左右务工人员入粤返岗。
在长三角地区，劳动力市场也随着企业生产经营转好提早复苏。
苏州市人社局副局长谭国明介绍，2月20日的调查显示，千人以上企业返岗率超过92.6%，服务业返岗率高达98.7%。
“劳动者盼着早返岗、早增收，节后外出务工步伐加快，大年初二就开始陆续返城。”人社部就业促进司副司长运东来说。
运东来分析，一方面是假期消费市场加快恢复，文化旅游持续火热，人流、物流活跃度明显增强；另一方面是部分工厂忙生产，重点工程项目赶进度，带来劳动力市场供需两旺。
务工专列集中开行，用人需求发生新变化
2月18日下午，随着D1859次列车缓缓驶入广州南站，包括石品芳在内的640名贵州黔南州务工人员，开启了新一年的奋斗历程。
50岁的石品芳在广州白云区当厨师并在一家环卫公司兼职，每月能挣6000元左右。“我春节后要回去上班，开始买不到票着急了好几天，村干部帮我联系到这趟免费务工专列，我非常感谢。”
贵州省人社厅副厅长肖震介绍，2月中旬至3月初，将持续与东部用工省份密切合作，全省计划安排免费返岗专车（列）141趟，向外输送3.5万名务工人员，帮助他们便捷返岗。
同为劳务输出大省的云南，连日来也在加大“点对点”输出力度。2月21日，地处乌蒙山区的云南昭通，3750名劳动者集中坐上免费返岗务工大巴，前往上海、浙江等地务工。
“我春节前刚找到一份上海的工作，是政府对接的企业，待遇不错，还包住宿。这次从家门口就能乘车，务工满三个月还有奖补，太安心了。”来自昭通的陈美说。
截至目前，昭通市假期返乡务工人员已返岗39.8万人，其中通过包机、专列、专车等方式集中输出近6万人。
人社部数据显示，截至2月17日，各地发出务工人员专车、专列、包机3000辆（列、架）次，输送劳动者10万人。
在甘肃定西开往青岛的G2096次列车上，在外务工已20多年的王齐伍告诉记者，要想过上更好的日子，不仅要靠双手，还需要不断学习新技能。
在青岛务工的第一年，王齐伍通过公司组织的培训学会了焊接，随后从事焊接辅助，每月工资涨到了5000元至7000元。“如果有焊工证，月收入能过1万元。”王齐伍说，考下焊工证，是自己今年的努力目标。
记者在采访中感受到，劳动者对岗位、薪酬的期待值越来越高。同时，带着“一技之长”奔赴远方的务工人员比例也越来越大。
“1个高技能人才至少有2个岗位在等着。”广东省就业服务管理局局长夏义兵说，2024年广东省企业招聘计划中，技工需求占比较去年提升13.9%。“我们把外省在粤务工人员统一纳入技能提升计划，帮助他们提技能、增收入。”
招聘活动密集举办，推出高校毕业生专场
春节后既是企业开工复产关键期，也是劳动者换岗流动高峰期。
记者观察到，开年以来，九部门联合部署的2024年“春风行动”全面铺开，首场线下招聘活动大年初二即举办。各地直播招、零工招、机构招同步发力，想方设法促进劳动者和用人单位精准匹配、更快更好就业。
2月20日，四川仁寿县举办2024年“春风行动”启动仪式暨返乡务工人员专场招聘会。现场人头攒动，70余家企业带来5000多个岗位，吸引了大批求职者。
“才几个小时，咨询我们公司的求职者已达到200余人，面试登记人员已有40余名。”企业招聘人员刘宇忙个不停。
求职者孙建兵说：“以前在外地工作，月工资是四五千，现在回家找到的工作也能到四千元到八千元，还能照顾家里。”
随着县域经济快速发展，本地企业用工需求激增。想办法留住更多人才，成为今年节后招聘的一大特点。
河南汤阴县专门建立“就业超市”，每月10日在10个乡镇同时开展招聘会；同时在各乡镇、中心村建立100个基层公共就业服务站点，采取上门入户、“村村通”大喇叭广播等形式收集用工需求，推介用工岗位。
江西上栗县出台16条优惠政策，引导返乡人员留下发展；接下来还将在各乡镇举办25场各类招聘会，为求职者和用人单位提供高效服务。
据人社部数据，截至2月17日，全国已累计举办各类招聘活动1.8万场，发布岗位1000万个。
1月下旬到4月上旬，广东省计划组织线上线下招聘活动2000场以上，累计提供超100万个就业岗位；山东青岛计划举办200余场就业服务活动，发布超12万个岗位……节后招聘即将进入高峰期。
记者注意到，与往年节后集中聚焦农村劳动力不同，今年各地依托“春风行动”热潮，将高校毕业生作为服务重点，广泛募集适合大学生的优质岗位，多方式、多层次开展专场招聘活动。
开年以来，已有江苏昆山、福建福州、海南海口等多地举办高校毕业生专场招聘会，几乎场场人气爆棚，一些国有企业、重点企业展台前排起长队。
据了解，自2月24日起，江苏镇江、江西南昌、河南郑州等多地还将陆续举办毕业生专场招聘会，为广大青年提供更多就业和实习岗位。
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