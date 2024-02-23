我国明确“农民主导”实施村庄规划
2024年02月23日08:46 | 来源：新华社
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新华社北京2月22日电（记者王立彬）在守住粮食安全、生态安全底线和历史文化保护线基础上，我国明确村庄规划实施的“农民主导”特征并坚持“多规合一”改革方向。
自然资源部国土空间规划局局长张兵22日在媒体座谈会上说，为贯彻落实2024年中央一号文件精神，自然资源部、中央农村工作领导小组办公室近日联合印发《关于学习运用“千万工程”经验提高村庄规划编制质量和实效的通知》，强调因地制宜、分类施策，强化县域层面统筹、提升编制成果质量、加强土地政策融合，引导农民广泛参与，解决村庄规划编制工作存在的片面追求“全覆盖”、成果质量不高、实用性不强等问题，更好地支撑宜居宜业和美乡村建设。
张兵说，村庄规划有别于城市规划的地方在于，村庄规划的实施是农民主导，城市规划的实施很大程度是政府主导，村民的意愿对于规划的实施至关重要。我国城乡规划法也规定了引导农民参与规划的具体要求，凸显引导农民参与村庄规划的重要性。自然资源部也多次强调，在村庄规划编制过程中强化村民主体和村党组织、村民委员会的主导作用，要积极想办法引导农民参与。
按照“发动农民参与+专业技术人员赋能+在地规划人才培养”思路，自然资源部、中央农办要求采取农民喜闻乐见的形式，讲清“多规合一”的村庄规划与乡村产业规划、旅游规划、乡村振兴规划、文创产品规划等的区别；发挥村级组织作用，动员村民参与村庄规划编制，引导农村致富带头人、新型农业经营主体、外出务工经商人员等献计献策；建立乡村责任规划师制度，积极培养在地规划人才。
两部门强调，村庄规划要守耕地保护和生态保护底线、守历史保护底线、守节约集约用地底线，实事求是推进村庄规划编制，不搞“齐步走”“一刀切”。
(责编：王震、陈键)
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