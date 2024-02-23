新华社南昌2月22日电（记者刘佳敏）“江西银河表计有限公司招普工50名，薪资大约4200至4800元。这个公司离立新很近，你有空可以去参观一下。”近日，在九江市永修县立新乡黄婆井村的招聘会现场，村干部和志愿者详细介绍当地32家企业用工需求，助力群众实现本地就业。

江西作为劳务输出大省，有超过1300万名农民工在省内外务工。今年以来，江西各地人社部门通过开展“春风行动”等各类公共就业服务活动，促进农民工等重点群体就地就近就业，以努力实现“人找岗位便捷、岗位找人精准”为目标，结合“5+2就业之家”线上平台和线下网点精准送岗服务，营造“春风行动就在身边，就业之家服务万家”的氛围。目前，江西共开展各类线上线下招聘会780场，1.3万余家企业提供岗位信息50.23万条，62.53万人次参与线上线下招聘活动。

对于外出务工的农民工，江西充分发挥驻外劳务机构、人力资源服务机构作用，多渠道了解外省企业复工情况，掌握企业招聘信息、岗位用工条件、薪酬待遇水平等基本信息，指导人力资源服务机构依托基层平台、就业专员与乡镇、村对接，根据就业需求提供岗位信息，实现人岗匹配。

“把花茎放入水中，用剪刀斜着剪下一截。”在江西省鹰潭市龙虎山镇龚店村“就业之家”里，村民正在接受插花培训。

龚店村位于龙虎山景区内，民宿产业发达，当地对周边农村劳动力开展民宿产业特色技能培训，精选民宿管家、花艺插花、茶艺师等项目，通过“村居招工”“点对点送工”等多种方式组织返乡农民工在民宿行业灵活就业。

“稳定和扩大就业，既是保障和改善民生的关键所在，也是巩固经济促进发展的重要支撑。”江西省人力资源和社会保障厅厅长蒋斌表示，江西将坚持落实就业优先政策，着力稳岗扩岗，努力让群众好就业、就好业。

(责编：王震、陈键)

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