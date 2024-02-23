人民币汇率有条件保持基本稳定
中国经济运行总体回升向好的同时，中美货币政策周期错位也在逐步改善。开年以来，我国跨境资本流动平稳有序，外汇市场供求基本平衡，市场预期总体稳定，人民币汇率延续了2023年下半年以来“稳”的走势。2024年2月19日，人民币对美元汇率中间价为7.1032，与上年末基本持平。
展望2024年人民币汇率的表现，中国人民银行行长潘功胜近期在国新办举行的新闻发布会上表示，汇率短期的影响因素是多元的，比如经济增长、货币政策、金融市场、地缘政治、风险事件等，中长期走势在根本上取决于经济基本面。2024年人民币汇率将继续在合理均衡水平上保持基本稳定。
人民币汇率企稳回升
数据显示，2023年末，中国外汇交易中心人民币汇率指数报97.42，较6月末上涨0.7%；2024年1月份继续上涨1.5%。
2023年，主要发达经济体利率维持高位，我国经济回升向好，但仍面临有效需求不足、预期偏弱等问题。在此背景下，人民币汇率先升后贬，至2023年末企稳回升。中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长朱鹤新撰文指出，2023年人民币汇率双向波动，总体在合理均衡水平上保持基本稳定，在全球货币中表现稳健，发挥了宏观经济和国际收支自动稳定器功能。
回顾2023年全年人民币汇率走势，中银证券全球首席经济学家管涛表示，大致可分为3个阶段：第一阶段为“强预期、弱现实”背景下的强势反弹行情；第二阶段为预期部分兑现背景下的震荡调整行情；第三阶段为外围环境回暖带动的止跌回升行情。2023年11月初至12月末，美联储紧缩预期缓解、美国通胀超预期回落带动美元指数快速回调和美债收益率大幅回落，人民币对美元中间价升至7.10附近，人民币对美元即期汇率升至7.10左右。
对于2023年末人民币汇率的企稳，中国民生银行首席经济学家温彬认为，2023年11月上旬以来，伴随着美元指数的高位回落，叠加国内经济增长恢复向好、中央金融工作会议和中央经济工作会议接连释放“稳预期”信号、中美关系有所改善等因素，人民币对美元大幅走升。
需要注意的是，评判人民币对外币值强弱不能只看双边汇率，还要结合其他货币看多边汇率。对此，管涛分析称，2023年，在岸和离岸人民币汇率交易价分别下跌2%和2.5%。同期，新兴市场国家货币指数下跌3.8%，我们的邻国货币，日元下跌7.3%，韩元下跌2.7%，马来西亚林吉特下跌3.9%，其跌幅均大于人民币。
与此同时，人民币汇率走势与美元指数也有所分化，受国内因素影响程度有所增加。《2023年银行间外汇市场运行报告》显示，2023年全年人民币汇率与美元指数相关性为39.9%，较2022年大幅下降50.1个百分点。
汇率稳定基础更加坚实
展望下一阶段人民币汇率走势，市场普遍预期，随着我国各项政策举措不断发挥效应，经济运行持续回升向好，人民币资产将持续具有吸引力，叠加美元指数走势趋弱，外部压力不断缓解，2024年人民币汇率“稳”的基础将更为牢固。“2024年人民币汇率将在合理均衡水平上运行，在双向波动中全年或将表现出小幅度升值。”国家发展与战略研究院研究员王晋斌说。
王晋斌认为，从国外看，发达经济体货币政策调整的外溢影响将减弱。美联储今年大概率会降息，中美货币政策周期错位有望改善，推动中美利差趋稳并收敛，有助于跨境资金流动更为平衡。从国内看，政策开年发力也有利于提振境内外投资者信心。近期财政、金融、股市政策频出，市场信心进一步增强。人民币债券作为全球少数价格稳定的金融资产，对境外投资者吸引力持续增强，2023年9月以来，境外投资者已连续5个月净增持境内债券，累计近7000亿元。同时，外汇市场深度和广度不断增强，跨境贸易和投融资便利化程度持续提高，企业更加风险中性，套保率已超过20%，境内经营主体面对外部冲击和汇率波动的韧性也显著增强。
对于支撑人民币汇率的主要因素，潘功胜表示，一是我国经济具有良好稳固的基本面，保持长期向好的总体趋势，这是人民币汇率基本稳定的重要基础；二是中美货币政策周期的错位有望得到改善，将推动中美利差趋于收敛，有助于人民币汇率和跨境资金流动更加趋于稳定和平衡；三是人民币资产具有较好的投资和避险价值；四是汇率稳定的微观基础更加坚实。
2024年人民币汇率有条件保持基本稳定。汇率走势根本上取决于经济基本面，我国经济后续回升动力较强，有望对人民币汇率未来走势形成支撑。与此同时，近日，中国人民银行宣布降准0.5个百分点，无论是时机还是幅度，均超出市场预期，体现了货币政策的前瞻性。管涛认为，在内外部环境不确定、不稳定因素依然较多的背景下，人民银行这次选择在年初超预期降准，体现了货币政策继续做好逆周期调节，靠前发力、适时加力巩固和增强经济回升向好态势，有利于持续改善宏观经济基本面，从根本上稳市场、稳信心，夯实人民币汇率稳定的基础。
有充足政策工具应对挑战
从过往看，我国有经验、有能力应对各种困难和挑战。2023年5月份以来，内外部因素交织加大了人民币汇率贬值压力。对此，中国人民银行、国家外汇管理局连续出招，果断打开政策工具箱，通过加强预期管理、下调外汇存款准备金率、上调全口径跨境融资宏观审慎调节参数等方式，积极稳妥应对人民币汇率贬值压力。总的来看，一系列政策举措稳住了市场预期，外汇市场运行总体有序，近2个月人民币汇率大幅反弹。
2023年中央经济工作会议和中央金融工作会议强调，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。对此，温彬预计，2024年稳汇率政策举措将持续发力显效，鉴于我国汇率管理工具较为丰富，将足以保证人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
近年来，在应对多轮外部冲击的过程中，中国人民银行、国家外汇管理局积累了丰富的经验，也具有充足的政策工具储备。“中国人民银行、国家外汇管理局作为外汇市场的监管者，有经验、有能力、有信心应对各种冲击和挑战，维护我国外汇市场的稳定运行。”潘功胜表示，下一阶段，中国人民银行、国家外汇管理局将继续按照党中央、国务院决策部署，坚持汇率主要由市场供求决定，保持人民币汇率弹性，发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的功能。同时，坚持底线思维，丰富应对工具，防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化。
朱鹤新也谈到，2024年外汇管理部门将合理引导外汇市场预期，防范跨境资金异常流动风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，维护国际收支基本平衡，坚决守住不发生系统性金融风险底线。
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