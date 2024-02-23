刘园园 操秀英

日前，国务院国资委召开“AI赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调，推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。

会议认为，加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命、抢抓战略机遇、培育新质生产力、推进高质量发展的必然要求。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。

着力打造人工智能产业集群

会议要求，中央企业要主动拥抱人工智能带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置。不断强化创新策略、应用示范和人才聚集，着力打造人工智能产业集群，发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势。带头抢抓人工智能赋能传统产业，加快构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。

记者了解到，不少中央企业正在将人工智能深度应用到丰富多样的生产场景，推动不同产业领域提质增效。

中国煤炭科工集团科研团队自主研发了国内首个矿山地质垂直领域大模型GEOGPT，并以GEOGPT为智能底座，紧密结合矿井底层信息系统与行业特色研发了智能问答机器人——晓悟。

据介绍，这款智能问答机器人具备地质知识问答、报告生成、数据分析、计算机辅助设计（CAD）图元信息识别等能力。它可以帮助煤矿技术人员提升数据利用效率，使地质情况预判与决策变得更加准确、智能。

中国钢研集团所属安泰科技股份有限公司将多层级分布式能源智能管控系统与材料制造场景深度融合，推动公司绿色低碳发展。

“用电是公司能源消耗最大的部分。我们通过在所属子企业生产现场部署智能电表，首先实现了电表数据的实时监控和采集。”安泰科技股份有限公司副总经理喻晓军介绍，这套系统还运用人工智能技术实现了天然气、水和光伏发电量等数据的实时采集、监控。

加快建设一批智能算力中心

此次会议强调，要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。开展AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

“作为公共算力新型基础设施，智能算力中心在提供算力算法服务的同时，也成为促进人工智能技术与实体经济有机结合的重要媒介，在赋能产业发展、促进数实融合发展方面发挥显著作用。”中国电子云副总裁李树翀分析认为，智能算力中心扮演的不仅是算力生产者和提供者的角色，也是数字经济发展的核心“底座”。

据介绍，中国电子云面向中国人工智能产业发展和创新需要，2023年7月正式发布“1+N+M”可信智算战略。目前，中国电子云位于北京、石家庄的人工智能计算中心已经正式投入运营。此外，中国电子云还发布了城市级大模型行业智能平台——星智2.0以及星智政务垂直领域大模型。

“国家大力推动算力基础设施高质量发展，这对中央企业而言，是责任，更是机遇。国资央企作为行业引领者，具备深厚的行业积累、资源沉淀以及自主安全的技术优势，在为产业发展打造‘数字底座’‘算力底座’的过程中将发挥重要作用。”赛迪顾问股份有限公司副总裁宋宇认为。

(责编：王震、陈键)

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