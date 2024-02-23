科技日报太原2月22日电 （实习记者赵向南）“由于没经验，遇到大雪天就着急。农技人员冒雪赶来，现场指导防冻技术，给我们吃了‘定心丸’，心里就不慌啦！”2月21日，在山西省大同市云州区党留庄乡云发农业科技有限公司的蔬菜大棚，公司负责人严杰对农技人员感谢道。农艺师霍宇恒站在雪地里，仔细查看大棚加固情况，并建议及时清理大棚积雪，做好棚内夜间保温工作。

连日来，山西省出现强降雪，降雪持续时间长、覆盖范围广，给当下农业生产带来不利影响。该省农业农村厅深入贯彻落实山西省委、省政府应对寒潮雨雪天气安排部署，印发《关于做好近期低温雨雪冰冻灾害天气技术指导服务的通知》，连续印发多期“农业气象灾害风险预警提示”，组织全省省市县乡四级1.4万余名农技人员，分赴99个受雨雪天气影响较大的县（市、区）开展科技防灾减灾工作，11个市级农业农村局发布雨雪天气预警及技术服务信息68条，全力保障农业生产安全和“菜篮子”产品稳定供应。

春寒料峭，风雪交加。农技人员下麦田、进圈舍、入大棚，指导农户科学防范和应对。山西省小麦产业服务专队多支小分队分赴芮城、新绛、翼城、襄汾、太谷等县（市、区），实地开展墒情苗情调查，制定“山西冬小麦应对早春寒潮雨雪攻略”，指导农技人员和麦农做好田间管理。

“中部地区冬小麦存在一定的受冻风险，不过当前壮苗比例较高，土壤墒情较好，田间条件有助于小麦抵御本轮低温天气。”山西省小麦产业体系副首席专家孙敏、岗位专家林文带领团队成员，踏雪在太谷等地开展小麦生长情况调研和指导。在新绛县三泉镇平原村国彦合作社小麦种植基地，高级农艺师刘筱颖提出因地因苗分类施策、趁墒追肥等具体建议。

山西省农业农村厅科教处副处长乔羽介绍，山西有18支省级技术服务专队，常年在一线开展技术服务。这次抽调了相关的8支省级技术服务专队，有小麦、果业、蔬菜等专队。专队专家深入一线分析研判，分作物、分产业发布11项管理技术建议和应对措施，深入37个服务重点县开展指导服务580余人次。

防范雨雪冰冻灾害，省市县乡四级农技人员，省产业技术体系专家和乡土专家纷纷行动起来，冒雪在田间地头、院落村户为农户支“暖招”。2月20日，在吕梁长青农牧科技有限公司，吕梁市水产专队的专家们帮助养殖户解决实际困难，并提醒养殖户们密切注意塘内水质变化，把冰面上的积雪尽量清除掉，便于观察水质。当天上午，朔州市朔城区农业农村局组织农技人员3组21人，走进青圪塔村大棚园区等9家设施果蔬大棚，指导防寒工作。

(责编：王震、陈键)

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