人民网北京2月23日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台预计，2月23日08时至25日20时，黄淮、江淮、江汉、江南大部、华南中北部、西南地区东部以及陕西南部、新疆沿天山地区、西藏西部等地的日平均气温较历史同期偏低5℃以上，其中江汉、江淮西部、江南中西部、华南北部、贵州中东部等地的日平均气温较历史同期偏低7℃以上，最低气温0℃线将位于贵州南部、广西北部、江西北部一带。

防御指南：

1、人员要注意添衣保暖，在生产生活上做好对低温天气的防御准备，尽量减少户外活动；

2、留意有关媒体报道低温的最新信息，以便采取进一步措施；

3、交通、公安、农业、能源等部门按照职责做好道路结冰、供暖、农业冻害等灾害的应对准备工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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