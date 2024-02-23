人民网北京2月23日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2024年1月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比下降城市个数减少，商品住宅销售价格环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。

商品住宅销售价格环比降幅整体收窄

1月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，降幅比上月收窄0.1个百分点。其中，北京、广州和深圳分别下降0.1%、0.8%和0.7%，上海上涨0.4%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅与上月相同。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，降幅比上月收窄0.1个百分点。

1月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降1.0%，降幅比上月收窄0.1个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降0.7%、0.8%、1.2%和1.6%。二、三线城市二手住宅销售价格环比分别下降0.6%和0.7%，降幅比上月分别收窄0.2和0.1个百分点。

1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格环比下降城市分别有56个和68个，比上月分别减少6个和2个。

商品住宅销售价格同比整体延续降势

1月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.5%，降幅比上月扩大0.4个百分点。其中，北京和上海分别上涨1.3%和4.2%，广州和深圳分别下降3.6%和4.1%。二线城市新建商品住宅销售价格同比由上月上涨0.1%转为下降0.4%。三线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.1%，降幅比上月扩大0.3个百分点。

1月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降4.9%，降幅比上月扩大1.4个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降3.7%、4.5%、6.1%和5.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降4.4%和4.5%，降幅比上月分别扩大0.4和0.3个百分点。

1月份，70个大中城市中，新建商品住宅和二手住宅销售价格同比下降城市分别有53个和70个，比上月分别增加5个和1个。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、高雷)

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