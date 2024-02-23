工信部：1月汽车整车出口44.3万辆 同比增长47.4%
2024年02月23日10:59 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，1月份，我国汽车整车出口44.3万辆，同比增长47.4%。新能源汽车出口10.1万辆，同比增长21.7%。
数据显示，1月，我国汽车产销分别完成241万辆和243.9万辆，同比分别增长51.2%和47.9%。其中，新能源汽车产销分别完成78.7万辆和72.9万辆，同比分别增长85.3%和78.8%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的29.9%。
2023年，汽车制造业增加值同比增长13%；完成营业收入100975.8亿元，同比增长11.9%；实现利润总额5086.3亿元，同比增长5.9%。
(责编：申佳平、高雷)
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