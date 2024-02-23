人民网北京2月23日电 （记者杨虞波罗）第十四届全国人大二次会议和全国政协第十四届二次会议（以下简称“全国两会”）将分别于2024年3月5日和3月4日在北京召开。近日，国家邮政局发出通知，要求全系统全行业提高思想认识，严格周密部署，强化责任落实，切实做好全国两会期间寄递渠道安全服务保障工作。

通知要求，全系统全行业要加强领导，周密部署，精心组织，严格落实落细责任，认真分析研判寄递服务需求和安全稳定风险，采取有针对性工作措施，坚决维护邮政快递业安全稳定运行和寄递渠道安全畅通。

通知指出，各级邮政管理部门要强化底线思维和风险意识，强化问题导向和应急准备，联合公安、国家安全等部门督促企业全力查堵涉枪涉爆、涉黄涉非、涉毒涉危等禁寄物品。一是加强安全检查。各企业要对进京邮件快件严格落实寄递安全“三项制度”，加强安全管理。经过收寄验视、过机安检的邮件快件要逐一加盖或者粘贴收寄验视和安检标识，并载明安检单位和省份，确保责任可追溯。二是实行“二次安检”。自2月26日至会议闭幕之日，督促企业严格落实对进京邮件快件实行投递前“二次安检”，未经过“二次安检”的邮件快件不得安排投递。三是强化监管执法。各级邮政管理部门要切实加大全国两会期间安全监管执法检查力度，依法从重从快办理行政处罚案件，严厉查处企业违反寄递安全“三项制度”行为。

通知要求，各级邮政管理部门要以机械操作、车辆交通、消防用电等风险突出环节和部位为重点，督促邮政快递企业深入开展安全隐患排查整治，落实安全生产主体责任。要求企业严格落实各项服务标准，着重提高服务质量，做好全国两会代表委员驻地邮政服务工作。做好网络运行监测和指挥调度，灵活调整北京市内寄递服务方式。要求全系统全行业加强运行监测预警，完善各类预案，做好风险防范，强化应急准备，及时妥善应对处置各类突发事件。密切关注气象部门发布的天气预报预警信息，做好极端恶劣天气防范应对。认真做好应急值守、信息报告等工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经