人民网北京2月23日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，自新国标发布实施后，婴幼儿配方乳粉（以下称婴配乳粉）产品配方按新国标注册攻坚工作进展顺利，截至目前，共计1127个配方通过注册。

婴幼儿配方食品新国标（以下称新国标）于2021年2月22日公布，依据食品安全相关法规规定所有婴配乳粉企业均需按新国标研发调整配方并且重新注册，为此新国标设置2年过渡期，于2023年正式实施。

据了解，受企业短期内集中申报和疫情双重叠加因素影响，市场监管总局创新机制、统筹推进，精准指导，严格对配方科学性、安全性进行审查，严格对注册申请材料真实性、与实际情况一致性进行现场核查，全力推进婴配乳粉新国标注册攻坚。目前共批准注册配方1127个，包括境内926个、境外201个，对441个配方不予注册或未通过审评，全国婴配乳粉市场供应平稳、舆情反映良好、质量安全状况持续稳定，近三年抽检合格率均达到99.9%，按新国标注册工作取得显著成效。

婴配乳粉按新国标注册后呈现三大特点：一是产品配方更加科学。企业按新国标要求加大研发投入，吸收国内外婴幼儿营养学最新研究成果优化配方设计，充分考虑我国不同年龄段婴幼儿生长发育特点，对营养素成分和含量进行调整。比如，婴儿和较大婴儿配方中“胆碱”从可选择成分调为必需成分；幼儿配方中增加了乳糖含量要求；所有添加二十二碳六烯酸（DHA）的配方均增加了添加量，配方更科学。二是标签标识更加规范。为更好保护消费者知情权，婴配新国标注册禁止对0～6月龄婴配乳粉进行任何营养成分声称，禁止对6月龄以上婴配乳粉进行铁、锌等必需成分声称；所有标称婴配羊奶粉的产品，其生乳、乳粉、乳清粉等乳蛋白全部来自羊；使用“基粉”为原料干法工艺生产的婴配乳粉，不得标注生鲜乳，防止误导消费。三是助力发展更加有效。新国标对企业提出了更高要求，一些研发实力较弱或市场竞争力不强的企业主动退出婴配乳粉行业，境内外共有约20家企业未提出或撤销注册申请，新国标注册对重塑行业格局、促进高质量发展起到积极作用。

据介绍，下一步，市场监管总局将进一步做好婴配乳粉产品配方注册管理工作，持续提升我国婴配乳粉质量安全保障水平。

(责编：杨曦、高雷)

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