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雨雪冰冻天气影响减弱 元宵节前铁路客流回升

2024年02月23日14:38 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，2月22日，全国铁路发送旅客1141.8万人次，铁路运输安全平稳。2月23日，全国铁路预计发送旅客1220万人次，较前一日有所回升，安排加开旅客列车973列。

随着天气逐渐好转，加之临近元宵节，铁路探亲、旅游、学生、务工等客流增加，旅客出行需求旺盛。各地铁路部门加大运力投放，及时在热门方向和区段增开旅客列车，全力做好服务保障旅客出行。

北京局集团公司计划增开郑州、上海、太原等方向旅客列车138列。

上海局集团公司计划增开旅客列车189列，对72列动车组列车实行重联运行。

成都局集团公司增开北京、上海、广州等热门方向列车220列。

南宁局集团公司在主要车站进出站口、售票厅、安检口等关键处所增加引导力量，做好乘降组织和重点旅客帮扶。

兰州局集团公司增开北京、上海、乌鲁木齐方向普速旅客列车12列，加开西安、连云港、天水方向动车组列车16列。

乌鲁木齐局集团公司增开北京、上海、新乡、成都、重庆、西安、兰州、喀什、和田、奎屯、乌苏等方向旅客列车28列。

青藏集团公司安排23日至25日每日增开西宁至乌鲁木齐Z4019次临时旅客列车，满足进疆旅客出行需求。

同时，各地铁路部门持续加强铁路站车文明环境建设，春运期间在4000多组动车组列车和全国客运车站的26万块视频终端，循环播放铁路“温馨春运、文明相伴”主题宣传片、《铁路旅客文明出行倡议》和文明出行标语，举办了丰富多彩的文化活动。

哈尔滨局集团公司在哈尔滨站举办“百年哈站冰雪音乐会”，组织一线职工表演舞蹈、弹奏古筝、演唱歌曲，让旅客在音乐中开启温馨旅途。

沈阳局集团公司开展“让南方游客体验东北热情”“春运路上甜蜜蜜”“情满春运一路畅行”等各具特色的站车文化活动。开展主题文艺演出50余场，发放宣传折1万余份，引导旅客文明出行。

北京局集团公司针对随意踩踏座椅、外放音乐视频等常见车厢内不文明行为，加强巡视管理和现场劝导，滚动播放铁路旅客文明出行公益广告，倡导旅客在旅途中互相理解、包容与尊重。

太原局集团公司在太原南站候车大厅内举办民俗文化艺术表演，邀请“三晋地龙”民间艺术团为旅客献上舞龙、舞狮、背棍、跑驴等传统民俗节目，使旅客感受到浓厚节日氛围。

西安局集团公司邀请陕西木版年画、剪纸非遗传承人向旅客讲述优秀传统文化故事，组织职工扮演的大唐金甲武士发放文明出行倡议，开展“诗里长安、文明出行”诗词接龙，在互动中引导旅客文明出行。

上海局集团公司在G7415次列车上开展“非遗文化进列车”活动，组织文艺小分队与旅客们唱黄梅戏、做徽州鱼灯。

南昌局集团公司在D136次列车上举办弘扬革命文化文艺演出，讲述革命故事、合唱主题歌曲、推荐红色旅游线路，让旅途更有文化味。

广州局集团公司精心遴选新中国铁路建设成就纪念章、“新世纪金龙号”机车纪念章等57件铁路老物件，结合文明出行宣传在广州白云站进行展出，打造了“能流动的博物馆、会说话的老物件流动展厅”。

南宁局集团公司在9组书香列车和南宁至北京西Z5/6次“刘三姐号”列车书吧等阅读阵地，增添儿童科普读物等书籍，为儿童旅客感受文化阅读之旅。

成都局集团公司开展文明出行有奖问答、新春开盲盒等互动活动，并在T8、G8612次等10余趟重点列车上发放文明出行倡议宣传单20000余份，引导广大旅客争做文明公民。

昆明局集团公司在中老铁路C281次列车上，“金花”乘务员身着民族服饰，与旅客一起跳起民族特色舞蹈，在互动中开展文明出行知识问答，营造和谐有序的列车环境。

兰州局集团公司在兰州客运段担当的列车上开展文明出行有奖竞答、猜谜等活动，让旅客在欢声笑语中学习、传播文明乘车小知识。

乌鲁木齐局集团公司将文明出行与“丝路明珠”服务文化品牌建设相结合，设置打卡墙，旅客纷纷写下文明出行祝福语，制作并发放文明出行锦囊1500个。

西安、上海、广州局集团公司面向旅客招募3000余名“文明引导员”，发动旅客协助列车工作人员解答问询、开展文明出行宣传引导，激励更多旅客争做文明出行的践行者和传播者。

铁路部门提醒，铁路春运客流较大，请旅客预留充足时间进站乘车，按规定携带随身物品，旅途中加强健康防护，做到文明出行，共同营造良好旅行环境。

(责编：王连香、高雷)
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