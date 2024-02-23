厦门海关查获14株捕蝇草
2024年02月23日14:36 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （记者王震）据海关总署网站消息，近日，厦门海关在进境包裹中查获的14株捕蝇草，属于《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录Ⅱ列名的茅膏菜科植物，这也是厦门海关近年来首次查获该类植物。目前该邮件已被暂扣，待后续处置。
图为厦门海关查获14株捕蝇草。邹璐摄
据介绍，厦门海关关员在对一批进境包裹进行查验时，发现一个包裹过机检查图像异常。经开箱查验，关员发现包裹内有9个透明的塑料密封袋，袋中为数量不一的绿色鲜活植物，植物叶片边缘有锯齿状的刺毛。经鉴定，上述植物均为捕蝇草。
捕蝇草属于外来物种，未经检验检疫处理极易携带有害病虫、病毒，给生态安全带来隐患。
海关提醒：根据《濒危野生动植物种国际贸易公约》等规定，除合法持有《允许进出口证明书》并按规定办理海关手续外，禁止贸易、携带、邮寄濒危物种及制品进出境。违反上述规定，海关将依法追究法律责任。
(责编：王震、高雷)
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