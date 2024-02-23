人民网北京2月23日电 （记者杨曦）据国家统计局消息，2月21日，统计部门全面从严治党工作会议暨警示教育视频会议在北京召开。

国家统计局党组书记、局长康义指出，2023年，统计部门各级党组织认真落实全面从严治党责任，持续推进干部队伍建设，从严监督执纪问责，统计部门全面从严治党取得新成效。

康义强调，统计部门各级党组织要准确把握统计部门全面从严治党的新形势新任务新要求，以案为鉴、举一反三，坚持和加强党对统计工作的全面领导，以彻底的自我革命精神推进统计现代化改革，压紧压实管党治党责任，加强纪检干部队伍建设，“严”字当头持续推进统计部门党风廉政建设和反腐败斗争。

康义指出，做好2024年统计部门全面从严治党工作，意义重大、责任重大。要突出政治引领，持续开展对党忠诚教育，深入推进统计重点领域改革，坚定不移提高统计数据质量，加强基层党组织建设和党员干部教育管理监督，强化各类监督贯通协同，认真落实中央八项规定精神，一体推进正风肃纪反腐，打造高素质纪检干部队伍，为以统计现代化服务中国式现代化提供坚实支撑。

孙怀新全面总结了2023年驻委纪检监察组履行监督责任情况，充分肯定了统计部门全面从严治党工作成效，实事求是指出了问题和不足。他强调，2024年，驻委纪检监察组将进一步深化政治监督，纵深推进反腐败斗争，不断加强纪律建设，坚持深化纪检监察体制改革，更好发挥监督合力，协助国家统计局党组持续推进全面从严治党，为统计工作高质量发展提供坚强保障。

(责编：杨曦、高雷)

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