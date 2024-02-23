人民网北京2月23日电 （记者王震）据海关总署网站消息，2023年2月20日，河南TIR国际公路运输业务正式启动，一年来，郑州海关累计监管国际公路运输车辆182辆次、货值2.4亿元，为110余家外贸企业提供了稳定的国际物流新通道。

2月21日，2辆满载进口货物的国际公路运输进境车辆，经郑州海关所属新郑海关关员办结通关监管手续后，即将运往国内市场。与此同时，在海关监管作业场所的另一边，1辆“郑州-塔什干”国际公路运输出境车辆正在办理放行手续，完成手续后将走出国门。

新郑海关物流监控科副科长王肖锋介绍，TIR系统是建立在联合国《国际公路运输公约》基础上的国际跨境货物运输领域的全球性海关便利通关系统，旨在通过简化通关程序，提高通关效率，推进多边贸易和国际运输的便利化和安全性。

“相较传统公路运输，TIR运输全程不换车不倒装，能够‘一车到底’，实现‘门到门’‘点对点’运输，有效降低企业国际运输时间成本。”郑州弘依运输有限公司经理仇晓娟说。

目前，河南开通运行的国际公路运输线路已有“郑州-莫斯科”“郑州-塔什干”“郑州-万象”3条，4家企业取得TIR证持证人资质。

(责编：王震、高雷)

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