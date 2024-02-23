人民网北京2月23日电 （方经纶）据农业农村部监测，2月23日“农产品批发价格200指数”为129.84，比昨天下降0.52个点，“菜篮子”产品批发价格指数为131.86，比昨天下降0.54个点。截至今日14:00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.93元/公斤，比昨天下降0.7%；牛肉69.51元/公斤，比昨天上升0.2%；羊肉64.88元/公斤，比昨天上升0.8%；鸡蛋8.89元/公斤，比昨天上升0.1%；白条鸡18.01元/公斤，比昨天上升0.1%。重点监测的28种蔬菜平均价格为5.68元/公斤，比昨天下降0.5%；重点监测的6种水果平均价格为7.25元/公斤，比昨天下降0.3%。鲫鱼18.52元/公斤，比昨天下降0.9%；鲤鱼14.47元/公斤，比昨天下降1.2%；白鲢鱼9.11元/公斤，比昨天上升0.8%；大带鱼42.49元/公斤，比昨天上升0.6%。

今日，国内鲜活农产品批发市场重点监测的46个品种中，与昨天相比价格升幅前五名的是鸭梨、葱头、芹菜、土豆和南瓜，幅度分别为3.9%、1.9%、1.5%、1.1%和1.0%；价格降幅前五名的是西瓜、青椒、韭菜、黄瓜和大黄花鱼，幅度分别为4.2%、3.1%、2.5%、1.7%和1.6%。

(责编：方经纶、高雷)

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