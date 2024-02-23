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农业农村部通报2023年全国肥料质量监督抽查情况

2024年02月23日14:44 | 来源：人民网
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人民网北京2月23日电 （方经纶）据微信公众号“农业农村部公报”消息，2023年，农业农村部组织8家部级肥料质量监督检验测试中心，对22个省（自治区、直辖市）的有机肥料、复合肥料和微生物肥料质量进行了监督抽查，现将结果通报如下。

一、抽查情况

此次抽查在天津、河北、辽宁、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、新疆等22个省（自治区、直辖市）的肥料生产企业和农资市场开展，抽取有机肥料、复合肥料和微生物肥料样品277个，抽样基数945.36吨，涉及236家生产企业、24家经销企业（个体商户）。

二、抽查结果

抽查的277个肥料样品中合格238个，合格率为85.9%。其中，抽查有机肥料样品124个，合格95个，合格率为76.6%；抽查复合肥料样品62个，合格56个，合格率为90.3%；抽查微生物肥料样品91个，合格87个，合格率为95.6%。

产品质量不合格的原因：有机肥料主要是有机质含量不足，总养分含量不足，总砷、总铅、总镉等重金属含量超标，酸碱度（pH）不达标，水分含量超标；复合肥料主要是总氮、硝态氮、有效磷、钾等单一养分或总养分含量不足，氯离子、粒度不达标；微生物肥料主要是有效活菌数不足，杂菌率、总砷含量、水分超标。

三、整改要求

（一）严肃查处并督促整改到位。有关省（自治区、直辖市）农业农村部门要迅速组织属地农业农村部门，依法依规对不合格有机肥料、复合肥料和微生物肥料产品的生产企业进行查处，责令限期整改，督促落实到位，并于2024年3月31日前将查处结果报农业农村部种植业管理司。

（二）做好不合格产品后续监管。有关省（自治区、直辖市）农业农村部门要将不合格肥料产品生产企业列为重点监管对象，持续开展质量抽检。对质量连续不合格的登记产品，按《肥料登记管理办法》规定，肥料登记有效期满后不予续展登记。

（三）建立完善肥料质量监督抽查工作机制。要进一步健全完善省级肥料质量监督抽查工作机制，对重点企业、重点产品、重点区域开展定期或不定期监督抽查，公布抽查结果，净化肥料市场环境，确保农民群众用上“放心肥”。

(责编：方经纶、高雷)
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