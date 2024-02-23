近年来，虞城县以实现产业高质量发展为主线，以增加农民收入为核心，以壮大村级集体经济为突破口，以推进农村人居环境整治为着力点，以深化农村综合改革为动力，做活“三农”这篇大文章，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，全力推动乡村振兴战略落地见效，培育形成了五金装备制造、食品加工、纺织服装三个百亿级产业集群，经济发展迈出铿锵有力的步伐。

乡村振兴以产业育动力。虞城县把产业帮扶作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要举措，以帮扶车间为突破，狠抓乡村产业发展，按照“巩固一批、提升一批、盘活一批、另起炉灶一批”的总要求，因地制宜发展壮大帮扶产业，积极推进一、二、三产业融合发展，产业帮扶成效显著。钢卷尺加工是虞城的重要产业，年产量15亿只，占全国市场的85%、全球市场的75%。虞城县通过推动产业转型升级等措施，引导企业由单一生产钢卷尺，向生产扳手、钳子、螺丝刀、美工刀等手动五金工具转变。

产业发展以平台铸实力。2023年以来，虞城县着力打造优质营商环境，狠抓招商引资和项目建设，以平台铸实力，不断推动二次创业，创新平台经济，深度推进“政府+公司”模式，综合实力大幅提升。目前，虞城高新区分别被认定为“国家级工量具高新技术产业化基地”“国家级农业产业化示范基地”“河南省特色装备制造产业园区”，并被授予“中国最具投资吸引力产业园区”“河南十佳发展战略产业集聚区”“河南最具发展潜力开发区”等称号。虞城县规划建设的“一区十园”是：虞城高新技术产业开发区（一区）；五金生态城、表面处理生态园、食品工业园、高端装备园、医疗健康园、彩印包装园、电商物流园、人力人才园、大虞春秋文化园和综合保税区（十大“区中园”，即十园）。

文化文旅以融合增魅力。一把剪刀、几张纸、一双灵巧的手，便能将花鸟鱼虫、山水风光等形象用剪纸的形式活灵活现地表现出来。在虞城马牧集老街，商丘市非物质文化遗产“民间多层剪纸”代表性传承人贾艳梅凭着一手精湛的技艺，吸引了不少市民游客前来围观。为深入实施文旅文创融合战略，叫响“五祖故里、木兰之乡”品牌，讲好黄河故事，虞城县以木兰、伊尹文化为纽带，以黄河故道生态旅游为依托，以乡村旅游为载体，以全域旅游为主导，推动文化旅游创造性转化、创新性发展，打造看得见山水、记得住乡愁的乡村旅游品牌，为虞城县文旅融合发展增添了活力。

乡村治理以孝善添活力。2023年以来，虞城县积极探索乡村治理新模式，通过党建引领，开展“以孝治家”行动，县委制订下发了《虞城县深入推进以孝治家、深化乡村治理、强化乡村精神文明建设工作实施方案》，加强分类指导，强化工作督导，以孝治家工作在全县得以快速推进。虞城县通过开展“以孝治家”行动，依托孝善大食堂，架起了邻里和谐的桥梁，改善了农村面貌，培育了新型农民，提升了村民文明素质和农村社会文明程度，推动了脱贫攻坚成果持续巩固拓展，使美丽宜居的乡村风貌不断彰显，勤劳淳朴的乡风文明程度不断提升，农民获得感、幸福感、安全感明显提高。（王支援 刘建谠）

(责编：董童、李源)

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