人民网北京2月23日电 （记者夏晓伦）“去年一年，我们共收到5项奖补政策兑现，共41万元。从满足政策兑付条件到真正收到资金，我们无需准备资料，全程不用和负责单位‘见面’。”谈到惠企政策“无感落地”，安徽省青阳县某科技企业负责人钟成虎高兴地表示。

企业不跑一步路，不交一张纸。在安徽青阳，无需企业申请，符合政策条件即可通过平台直接兑现奖补，企业负责人在手机上便能收到万元政策资金到账的短信。这不仅仅缓解了一部分资金压力，更让企业主更有信心和精力投入到生产经营与创新研发中。

日前，多地召开的“新春第一会”，都将优化营商环境作为重要议题。

上海市已经连续7年召开优化营商环境建设大会，今年再次出台了更新版本的相关行动方案。今年优化营商环境会议强调，惠企政策和服务要让“企业看得懂、用得上”，推动“免申即享、直达快享”，打通“最后一公里”。

福建省、安徽省的“新春第一会”突出强调民营经济。福建省的会议把民营经济代表请到会场，听取意见。会上要求，全省各级党委、政府要对标一流标准，坚持问题导向，持续优化营商环境，切实把福建打造成为民营经济发展福地。

安徽省则是在会上通报表扬了全省100家优秀民营企业、100位优秀民营企业家，以及2023年度全省优化营商环境工作优秀单位和优秀个人。会议同时强调要大抓营商环境建设，激发民营经济发展活力，为全面建设现代化美好安徽增添强劲动能。

记者了解到，作为此次获评的全省优化营商环境工作优秀单位，青阳县始终营商环境作为发展的头等大事，持续优化营商环境，市场主体满意度不断提升。数据显示，2023年新增市场主体4072户、增长16.5%。

一分部署，九分落实。“通过网络数据抓取、比对分析、校验审核等流程，实现政策与企业自动匹配，2023年青阳县已兑付首批‘免审即享’政策22项，兑现政策至今679.5万元，惠及企业138家。”青阳县政务服务中心工作人员介绍，越来越多的企业通过平台收到惠企政策资金，便捷程度大幅提升。

营商环境“优”无止境。上述工作人员介绍，县政务服务中心将持续梳理汇集‘免申即享’政策清单，扩大‘免申即享’覆盖范围，确保惠企政策应上尽上，以为企业排忧解难、保障惠企政策落地落实作为的突破口和重要抓手，不断提升智慧便捷的政务服务能力，持续优化营商环境。

促进民营企业发展壮大，提振民营经济信心，对于经济稳增长意义重大。专家表示，应对当前经济下行压力、提振经营主体信心，优化营商环境是关键之举。市场活力和企业生命力离不开优良的营商环境，全面深化改革和体制机制创新也要把优化营商环境作为一个重要抓手。必须下更大力气、花更多心思，见真章出实效。

(责编：孙红丽、高雷)

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