人民网北京2月23日电 （方经纶）据中国热带农业科学院官网消息，近日，中国热科院品资所木薯加工与综合利用研究团队在木薯叶蛋白质降解机制研究方面取得重要进展，该团队采用宏基因组技术研究了木薯叶自然发酵过程中微生物群落结构及其功能特性，分析了蛋白质降解相关菌种与其主要功能基因和蛋白酶基因功能特性，明确了蛋白质降解代谢通路和发酵过程中活性化合物（包括氨基酸和肽）的变化规律，揭示了木薯叶自然发酵过程中微生物降解蛋白质的机制，研究结果为拓展木薯叶利用和开发功能食品奠定了重要的理论基础。

木薯是世界第六大粮食作物，是世界热区近10亿人口赖以生存的主粮，也是我国生产淀粉、酒精、生物燃料等产品的重要原料。2022年全球木薯产量约3亿吨，木薯叶产量约1000万吨。木薯叶富含丰富的蛋白质（18%～38%，DW）、矿物质和维生素，在撒哈拉以南非洲地区约 60% 的国家以及印度尼西亚、菲律宾和马来西亚等一些亚洲国家作为蔬菜食用，但由于其高含量的结构性蛋白质和氰化物限制了直接利用，导致大量木薯叶被作为废弃物丢弃。

团队前期研究显示，发酵可显著降低木薯叶中氰化物含量，改善木薯叶消化率和风味特性。随着全球农业副产物管理的日益重视和我国大食物观战略的推动，高值化利用农产品副产物十分迫切，因此，探索木薯叶自然发酵的蛋白质降解机制对提高木薯叶高值化利用具有重要的理论和实践意义。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经