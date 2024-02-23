人民网北京2月23日电 （方经纶）据中国水产科学研究院官网消息，近期，中国水产科学研究院东海水产研究所科研人员在夜间灯光渔业遥感研究方面取得进展。

夜间灯光遥感为渔业管理提供有了效的数据支撑。研究以我国自主研发的珞珈一号（LJ1-01）卫星影像为数据源，通过对原始影像进行预处理、影像增强和三波段合成等方式，构建开源灯光渔船夜间灯光影像样本数据集，比较并选择YOLO-V5s作为模型的基本框架，并添加小目标检测层以提高对夜间灯光渔船的检测能力。实验结果表明，本实验方法能准确、有效地检测出LJ1-01影像中的灯光渔船，可为小目标的灯光渔船提取和中高分辨率夜光卫星数据提取等研究提供技术支撑。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经