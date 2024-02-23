原标题：全国工商联与中国银行签署新一轮全面战略合作协议 合力加强民营企业金融服务

为深化落实党中央、国务院关于支持民营经济发展壮大决策部署，推动民营经济高质量发展，2月22日，全国工商联与中国银行在京签署新一轮全面战略合作协议。全国政协副主席、全国工商联主席高云龙，中国银行董事长、党委书记葛海蛟出席并致辞。中央统战部副部长、全国工商联党组书记徐乐江主持仪式。中国银行行长、党委副书记刘金发布中国银行持续深化与全国工商联战略合作、进一步助力民营经济发展壮大的行动举措。全国工商联党组成员、副主席邱小平，全国工商联党组成员、秘书长赵德江，中国银行副行长、党委委员张小东等出席活动。

高云龙在致辞时指出，民营经济是推进中国式现代化的生力军。在中国式现代化建设新征程上，全国工商联与中国银行志同道合、同向而行。自2018年签署战略合作协议以来，双方开展了广泛、深入的合作，努力为广大民营企业提供有温度、有力度、有速度的金融服务，持续助力民营经济发展。高云龙强调，要深入贯彻落实中央金融工作会议、中央经济工作会议精神，进一步做好金融服务，赋能民营经济高质量发展。希望双方进一步加强合作，共同推动民营企业发展壮大。一是共同书写发展新质生产力的新答卷。通过深化“商会+银行+企业”合作模式，健全融资撮合机制，合理配置金融资源，促进科技、产业、金融良性循环，推动新产业、新模式、新动能竞相涌现。二是携手助推高水平对外开放的新局面。充分发挥全国工商联组织优势和中国银行国际化经营优势，提升跨境投融资便利化水平，为民营企业“走出去”和参与高质量共建“一带一路”提供服务保障。三是合力巩固民营经济高质量发展的新势头。持续营造支持民营企业发展壮大的良好氛围，围绕服务实体经济进一步升级金融服务。不断构建和完善“敢贷、愿贷、能贷”的长效机制，推动民企融资持续增量、扩面、降价。加强教育培训，引导民营企业完善现代治理、加强风险管理、珍惜企业信用、依法合规经营，为金融赋能民营经济发展创造有利条件。

葛海蛟在致辞时表示，民营经济是推动我国全面建成社会主义现代化强国的重要力量。长期以来，中国银行坚决落实“两个毫不动摇”，聚焦缓解“融资难融资贵”、构建双循环新发展格局、满足多元化需求等关键环节，不断加大信贷支持力度，高质量服务“走出去”“引进来”，积极打造一站式综合金融服务，以扎扎实实的行动助力民营经济高质量发展迈上新台阶。近年来，中国银行与全国工商联携手并进，以服务高水平对外开放为切入点，以稳就业、惠民生为出发点，以纾困解难、融商融智为着力点，在多领域开展了卓有成效的合作。此次签约是双方落实中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，支持实体经济和民营企业发展的有力举措。中国银行将以此为契机，持续与全国工商联加强全方位对接，共同打造信贷融资支持、供需对接撮合、小微培育成长、投融理财服务、国际化能力锻造、培优育才提升、全面党群工会共建七大合作机制，为民营企业提供更有力度、更有温度的金融服务。

徐乐江在主持活动时指出，全国工商联与中国银行签署新一轮全面战略合作协议，既是深入贯彻党中央金融服务民营经济发展壮大决策部署的重要举措，也是积极创新金融服务民营经济模式，推动民营经济健康发展、高质量发展的务实行动。他就推进双方全面战略合作提出了三点希望。一是进一步落实党中央决策部署、服务重大国家战略，力争在助力民营企业参与高质量共建“一带一路”、京津冀协同发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设等重大国家战略上取得实实在在的成果。二是进一步推动金融有效供给、满足民营企业综合需求，探索符合民营企业经营规律、生产周期和行业特性的金融服务长效机制，切实增强民营企业金融服务获得感。三是协力推动金融与民营经济高质量融合发展、助力高水平对外开放。

签约仪式现场。

活动现场，邱小平和张小东分别代表全国工商联和中国银行签署全面战略合作协议。高云龙、徐乐江、葛海蛟、刘金、赵德江在现场见证了签约。

全国工商联副主席、特变电工股份有限公司党委书记、董事长张新，上海市工商联党组书记、常务副主席王霄汉，中国银行（香港）有限公司副总裁徐海峰作发言。北京市工商联、福建省工商联、广东省工商联、中非民间商会分别与中国银行北京市分行、福建省分行、广东省分行、约翰内斯堡分行签订战略合作协议。

全国工商联机关有关部门负责同志、中国银行有关部门负责同志、全国工商联直属商会负责同志和部分民营企业代表参加活动。

(责编：董童、李源)

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