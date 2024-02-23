原标题：新春第一会 奋楫启新程 中国再保召开2024年工作会议

2月22日至23日，中国再保2024年工作会议在京召开。财政部、国家金融监管总局、中投公司代表到会指导。集团公司党委书记、董事长和春雷作题为《锚定世界一流 践行使命担当 奋力谱写中国特色金融发展之路中再新篇章》的讲话，集团公司党委副书记、副董事长、总裁庄乾志作经营管理工作报告，集团公司党委副书记、监事长朱海林主持会议。

会议指出，2023年，中国再保围绕建设“世界一流综合性再保险集团”战略目标和“三步走”战略安排，坚持党建引领，重塑经营理念，加快改革创新，保费收入稳健增长，承保利润再创新高，经营韧性和发展质量明显增强，整体风险稳定可控，世界一流建设迈出坚实步伐，走稳走实了高质量发展新征程的第一步。

一是高质量发展的政治优势进一步发挥。中国再保始终坚持党中央对金融工作的集中统一领导，扎实推动主题教育走深走实，全面实施党建“领航工程”，纵深推进全面从严治党，持续深化定点帮扶工作。

二是服务国家战略质效全面提升。中国再保坚持金融工作的政治性和人民性，聚焦主责主业，发挥保险再保险经济减震器和社会稳定器功能作用，服务国家重大战略、实体经济发展和人民美好生活。2023年，集团系统服务国家战略重点领域风险保额达人民币67万亿元、增长11.3%；助力健康中国服务人群2.1亿人次、增长78.5%；服务中小微企业372万家、增长150.8%，彰显了中央金融企业责任担当。

三是数字化转型提档加速。迭代优化“数字中再”战略，发布数字化转型拓扑图和路线图，完成中再巨灾提级管理和中再数科设立运营，形成“一体两翼”发展新格局；深耕平台赋能，迭代开发具有自主知识产权的中国地震、台风、洪涝巨灾模型，获6项国家专利，积极助力国家巨灾保险保障体系建设。

四是国际化运营管控能力持续提升。准确把握全球宏观金融周期和国际再保险市场周期，统筹好国际国内两个市场，桥社实现收购以来最好业绩，新加坡分公司实现盈利，在港机构经营管理不断优化，深入推进国际化布局研究，持续加强国际同业交流融合，集团国际影响力进一步提升。

五是精细化管理效能日益增强。持续完善公司治理，切实强化战略引领，制定集团建设世界一流行动纲要和子公司行动方案；深化经营统筹，突出价值创造导向、考核规则导向，提升协同效能，加快推动“世界一流”愿景目标扎实落地。

六是高质量发展队伍基础更为坚实。加强各级领导班子建设，推进干部队伍年轻化，构建全方位、多领域交流体系，推动系统优秀人才交流锻炼，加大培训培养力度，提升中再文化软实力。

七是风险管控更加稳健有效。持之以恒强化风险防控，着力加强风险管理体系建设，全面升级风险偏好体系，不断强化重点领域风险防控，深入推进风险管理数字化建设，积极发挥审计作用，守住不发生系统性风险底线。

会议深入研判集团发展面临的新形势和新要求，指出未来四至五年是中国再保深化改革发展的关键历史时期，立足金融强国建设新征程，集团上下必须加强紧迫感，坚定发展信心，加快建设世界一流综合性再保险集团，在建设金融强国的伟大事业中坚定扛起中国再保的使命担当。要深刻把握改革发展的四个内在逻辑：一是深刻把握党中央对金融工作的集中统一领导与集团实施党建“领航工程”一体落实的内在逻辑；二是深刻把握服务国家战略与集团实现高质量发展一脉相承的内在逻辑；三是深刻把握发挥保险业经济减震器、社会稳定器功能与集团增强保险再保险功能作用一体推动的内在逻辑；四是深刻把握国有大型金融机构做优做强与集团建设世界一流企业一体谋划的内在逻辑。

会议明确2024年中国再保总体工作要求：全面贯彻党的二十大、中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，认真落实上级单位和监管机构工作要求，坚持和加强党的全面领导，巩固拓展主题教育成果，牢牢把握高质量发展这个首要任务，抓住关键历史时期，坚持“稳中求进、价值提升”工作总基调，深入实施世界一流行动纲要，充分发挥保险再保险功能作用，着力提升核心竞争力，提升服务国家战略成效，有效防范化解风险，坚定走好中国特色金融发展之路。

会议要求，要坚持用高质量发展成效检验各项工作成果， 明确2024年重点做好七方面工作：一是全力推动党的建设再上新台阶，坚决维护党中央对金融工作的集中统一领导，深入实施党建“领航工程”，接续实施“基层党建提升年”，扎实做好中央巡视“回头看”整改和审计整改，着力加强党的政治建设，持续强化基层党组织建设。二是全力推动服务国家战略彰显新作为，坚守再保险国家队使命担当，完善体制机制发挥功能作用，积极参与再保险市场建设，深化“一带一路”服务，立足主责主业做好“五篇大文章”，聚焦重点领域创新精准发力，加快平台建设促进战略协同。三是全力推动高质量发展迈出新步伐，持续深化战略引领和资本管理，健全完善公司治理运行机制，推进集团治理管控提质增效，切实提升全球化管理能力。四是全力推动数字化转型成为新引擎，推动拓扑图路线图落地见效，重点推进数据中台、业务平台建设，全面启动企业级数据治理体系建设，推动“保险+科技+服务”商业模式创新，积极推动生态圈布局，强化风险减量服务，着力打造“第二增长曲线”。五是全力推动防范化解风险取得新成效，夯实全面风险管理体系，紧盯重点领域抓好风险防控，不断强化合规经营，优化完善“大监督”体系，持续化解存量风险，坚决遏制增量风险，夯实持续稳健经营基础。六是全力推动人才干部队伍建设实现新突破，深入实施人才培养和干部梯队建设三年行动，以精准突破带动全面提升，纵深推进干部梯队建设，加快数字化、国际化人才选拔和培养，建好用活人才队伍。七是全力推动严的氛围呈现新风貌，一刻不停推动全面从严治党向纵深发展，从严从实开展干部监督管理，持续打造“清廉中再”，大力营造积极向上、奋发有为的文化氛围。

会议指出，集团经营管理工作要着力强化市场化经营理念、推动体制机制创新和加强集团治理管控，2024年要毫不动摇贯彻“发展有规模、承保增效益、投资要稳健”的经营理念，聚焦“六大任务”，加快改革转型，推进创新发展，增强功能作用，实现良好的经营业绩：一是聚焦深化功能定位，围绕主责主业，强化创新引领、市场营销和协同联动；二是聚焦坚持科技引领，着力发挥“两翼”动能，加速推进数字化转型；三是聚焦强化效益提升，加强资本管理和经营统筹，确保经营指标达成；四是聚焦提升全球化发展能力，持续健全全球化经营管理机制；五是聚焦完善风险防控体系，牢牢守住不发生重大风险的底线；六是聚焦提高保障效能，不断优化运营保障水平。

本次年度工作会是中国再保“新春第一会”，是定调指向的动员部署会，绘就集团高质量发展新蓝图，吹响甲辰龙年启航冲锋号。中国再保将锚定“世界一流”建设目标，坚定走好中国特色金融发展之路，全力服务金融强国建设，奋力谱写中再高质量发展新篇章。会后，集团系统全面启动“春耕行动”，集团公司领导将带队赴业务一线开展调研督导，切实推动各项工作任务落地落实、见行见效。

此次会议，各子公司党委书记围绕贯彻落实会议精神、开展好2024年工作进行发言。集团公司党委、董事会、监事会、总裁室成员，上级单位和监管机构代表，各子公司班子成员、分/子公司及部门主要负责人，海外经营机构负责人，集团公司部门和处室负责人，老干部代表现场参会。系统其他相关人员通过视频方式参会。

(责编：董童、李源)

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