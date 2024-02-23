人民网记者 杜燕飞

助力乡村振兴，发展特色产业是重要一环。2024年中央一号文件指出，“促进农村一二三产业融合发展”“鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌”“实施乡村文旅深度融合工程”“实施农村电商高质量发展工程，推进县域电商直播基地建设，发展乡村土特产网络销售”。

“这是我们的冻枣，软糯香甜，买回去之后直接冷着吃就可以，如果怕凉，热一热再吃也很好吃。”在2024春节山东乡村文化旅游节（潍坊）的开幕式现场，昌邑市卜庄镇大陆村的陆玲辉正在直播间介绍自家的产品。此前，随着6000盒、2万吨冻枣在哈尔滨红专街早市免费发放，昌邑冻枣引来各方关注。

冻枣，指的是冻梨枣，是大陆村的特色农产品。经过20余年的发展，从最初的500亩发展到现在的3200余亩，逐步辐射带动周边12个村、种植面积突破万亩，年销售优质梨枣7500吨，大陆村梨枣种植已成当地富民强村的产业。

为挖掘家乡丰富的梨枣资源，在北京工作的陆玲辉返乡创业，推广“种养一体循环经济+深加工”模式，打造出冻枣、鲜梨枣酥、冻干梨枣等产品。与此同时，陆玲辉在各大电商平台上架冻枣产品。随着冻枣热度不断攀升，不少人联系陆玲辉，希望昌邑冻枣能上架自己的直播间。

据介绍，大陆村将冻枣小产业融入昌邑文旅发展，参加各种节会、展销会，在市内景区设置零售点，将“大流量”转变为“客流量”，带动周边种植户增收致富。

除了昌邑梨枣产业，在陕西延安，当地发展苹果产业，依靠科技种植、分级分选、冷链仓储、数字融合、深加工等方式，不断延伸全产业链、提升产品附加值，推动苹果产业改造升级；在安徽六安固镇，当地利用堰塘养鹅，发展鹅肉、鹅绒和羽毛加工，构建起一条数十亿元产值的综合产业链……

产业振兴是乡村振兴的重中之重。近年来，各地区各部门依托农业农村特色资源，把乡村资源优势、生态优势、文化优势转化为产品优势、产业优势，为全面推进乡村振兴打下坚实的基础。

数据显示，2023年我国乡村产业发展势头良好，农村电商蓬勃发展，全年农村网络零售额达到2.49万亿元。现代农业园区建设提档升级，新建50个国家现代农业产业园、40个优势特色产业集群、200个农业产业强镇，创建100个农业现代化示范区。农村居民人均可支配收入达到21691元，比上年实际增长7.6%。

农业农村部副部长邓小刚近期在国新办举行的新闻发布会上表示，要全链推进乡村产业发展。做好“土特产”文章，做精做优乡村特色产业，发展壮大农产品加工业，深入推进农文旅融合，促进农村一二三产业融合发展。

(责编：孙红丽、高雷)

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