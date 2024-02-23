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长征五号系列运载火箭今年将发射4至5次

2024年02月23日22:27 | 来源：新华网
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　　新华社北京2月23日电（记者宋晨、陈凯姿）23日晚间，我国在文昌航天发射场使用长征五号遥七运载火箭，成功将通信技术试验卫星十一号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

2月23日19时30分，我国在文昌航天发射场使用长征五号遥七运载火箭，成功将通信技术试验卫星十一号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 郭程 摄

2月23日19时30分，我国在文昌航天发射场使用长征五号遥七运载火箭，成功将通信技术试验卫星十一号发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。新华社记者 郭程 摄

　　长征五号运载火箭是我国现役最大的低温运载火箭，由中国航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院抓总研制，芯级直径为5米，使用2台YF-77氢氧发动机和8台YF-100液氧煤油发动机，起飞推力达1000余吨。

　　长征五号运载火箭副总设计师娄路亮介绍，今年长征五号系列运载火箭发射次数将达到4至5次，并且未来几年将持续保持这样的发射频次，对于大型低温火箭而言，可以说进入了高密度发射期。

　　型号团队充分利用前后方远程会议系统、远程辅助测试发射系统等，减少发射场人员保障需求；梳理优化发射场流程，持续缩减发射场测发周期，进一步提高测试、发射效率。

　　本次发射的通信技术试验卫星十一号主要用于开展多频段、高速率卫星通信技术验证。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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