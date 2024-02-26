本报记者 赵永平 刘志强 丁怡婷

开栏的话

习近平总书记指出：“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。去年底举行的中央经济工作会议提出：“必须把坚持高质量发展作为新时代的硬道理”。

新时代新征程，广大企业坚定不移推动高质量发展，不断增强创新动力、发展活力，有力支撑我国经济持续回升向好。

本报今起推出“走企业，看高质量发展”专栏，展现部分行业企业在高质量发展道路上奋力前行的新实践新成效，激励广大企业稳预期、强信心、积极作为，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业作出新的更大贡献。

习近平总书记强调：“能源保障和安全事关国计民生，是须臾不可忽视的‘国之大者’。要加快推动关键技术、核心产品迭代升级和新技术智慧赋能，提高国家能源安全和保障能力。”

2月中下旬，新一轮寒潮天气影响我国局地，电力行业又迎来一场保供挑战。

北京西城区，国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）总部，国家电力调度控制中心的大屏上，数字实时跳动，“智慧大脑”高速运转，电话声此起彼伏，一项项指令从这里传向各地。

千里之外，位于湖北武汉市的华中电网调度中心一派忙碌，“收到指令，500千伏咸梦Ⅱ线覆冰较重，马上安排人员融冰。”应急抢险队伍随即奔赴现场展开作业。

一场场挑战考验，一次次保供稳电，巍巍铁塔，条条银线，跨越山河，点亮万家。

深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神，国家电网扛牢能源保供首要责任，勇当可靠供电“顶梁柱”，争当能源清洁低碳转型的推动者、先行者、引领者，促进有效投资，服务发展大局，一张大电网覆盖26个省（区、市），供电人口超11亿，为经济行稳致远提供了有力支撑。

走进国家电网，追踪一度电的“足迹”，感受经济高质量发展的蓬勃脉动。

一度电的“含金量”

累计建成35项特高压工程，跨区跨省份输电能力超3亿千瓦

一度电，可以灌溉约0.14亩田地，让一只节能灯亮约90个小时……电力关系千家万户。

川滇交界，白鹤滩水电站全力运转。仅需7毫秒，绿电便送达2000多公里外的江苏。得益于白鹤滩—江苏特高压直流工程投产，绿电通过这条“高速公路”实现西电东送，年输送电量相当于南京市半年的用电量，为江苏高质量发展注入强劲动力。

“用电质量明显提升，即使在夏冬季用电高峰，生产线也能开足马力。”江苏常熟市龙腾特种钢有限公司外协办主任袁燕说，电网“升级”让企业扩产的信心更足了。

电网是电力输送的“桥梁”。一头是海量电源，一头是千家万户，每一度电的精细调度、可靠供应，离不开国家电网的硬实力。

建强电网“大动脉”。国家电网累计建成“19交16直”35项特高压工程，成为世界上输电能力最强、规模最大的电网，跨区跨省输电能力超过3亿千瓦。

构建灵活“调节器”。2023年在运抽水蓄能规模突破3300万千瓦，新型储能装机累计超过2600万千瓦，持续提升电力系统调节能力。

打造智慧“保障网”。一条绿色现代数智供应链，贯通1400多家企业、3600多条生产线，应急物资采购供应效率提升30%以上。建成全球最先进的新一代电磁暂态仿真平台，仿真效率提升3000倍以上。“仿真技术相当于电力系统的‘作战沙盘’，过去扫描分析主网架2.6万条线路、1.8万台变压器的安全风险，需耗时10天以上，现在只要不到5分钟。”中国电力科学研究院副院长郭强说。

保障有力，才能应对有序。近日，国网运城供电公司在中条山腹地易覆冰区域，维护和加装78套在线监测设备，针对16条输电线路每2小时报送一次覆冰监测数据。

用电量是经济运行的晴雨表。国家电网推动“源网荷储”协同发力，加强跨省跨区电力互济，确保了电网安全运行和电力稳定供应。2023年，我国全社会用电量同比增长6.7%，其中高技术及装备制造业用电量同比增长11.3%。在经济持续回升向好中，新动能正持续壮大。

不仅是能源保供，每一度电都发挥着综合效应。

重大工程稳投资。2023年，国家电网开工哈密—重庆等8项特高压工程，投产白鹤滩—浙江等6项特高压工程，全年完成电网投资5381亿元，创下历史新高。2024年，以数智化坚强电网推动构建新型电力系统，预计电网投资规模将超过5000亿元。

助力企业降本增效。“有了‘节电管家’，去年我们升级了空气压缩机等高能耗设备，并对蒸汽余热回收利用，省下100多万元电费。”安徽金田高新材料股份有限公司相关负责人说。

这个“节电管家”是国网安徽电力推出的一项新服务，能效诊断小队对企业设备的用能情况分析评估，并提出改进方案。聚焦供电服务热点难点，截至2023年底，国家电网累计为153万户小微企业零成本接电。

服务国家重大战略。在浙江兰溪港，国网兰溪市供电公司在港口建成投运9台船舶岸电充电桩，平均每个泊位每年可节省燃油245吨左右，减少各类大气污染物排放约20吨。

“牵手”供电，最大转供复电时长可缩短75%以上！2023年，上海金山与浙江平湖10千伏线路互联互保工程投运，让省际边界居民享受更可靠的电力供应，为推动长三角一体化发展作出贡献。

着眼全局，担当使命，国家电网以高质量发展的实际行动和成效，更好支撑和服务中国式现代化。

一度电的“含绿量”

风光新能源累计并网容量近8.7亿千瓦，利用率保持97%以上，助力绿色低碳发展

实现“双碳”目标，能源是主战场，电力是主力军。

走进福建晋江市滨江商务区，国网福建电力建设的占地3370平方米的公交充电站，成为福建首个“光储充”一体化直流快充站。“20分钟就能充好约85%的电，能够行驶170公里左右。用电高峰时，还能给电网反向送电。”公交车司机赵印星是这里的“常客”。

“极热无风”“晚峰无光”，风光等新能源具有间歇性、随机性、波动性等特点，如何与煤电等常规电源和储能设施“打好配合”？

国家电网加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，让一度电的“含绿量”越来越高。

强基础，助力新能源“发得出”“用得好”。

旋挖钻机忙碌作业，运输车来回穿梭，宁夏—湖南±800千伏特高压直流输电工程建设正酣。作为我国沙漠、戈壁、荒漠地区首条外送特高压直流工程，项目将接入光伏发电900万千瓦、风电400万千瓦，新能源电量占比超过50%。

国家电网推动大型风光电基地和储能设施建设，目前，经营区风光新能源累计并网容量近8.7亿千瓦，利用率保持97%以上。

促转型，积极推动电能替代。

在北京，通过实施居民“煤改电”等清洁取暖改造，每个采暖季可减少510多万吨散烧煤消耗；在河北唐山，原有燃油重型卡车更换成电动重卡，数量达到近万辆……国家电网稳妥有序、因地制宜推动电能替代，在北方地区推动以电代煤清洁取暖，全面开展全电景区、全电船舶等电能替代项目，促进绿色低碳转型。

优服务，电力大数据赋能绿色发展。

“根据电力碳排放计量系统，企业可以更加精准地进行技改，提升产品出口竞争力。”浙江东飞轻纺有限公司统计主管徐灵慧说。去年12月，国网浙江电力推出的电力碳排放计量系统在龙游县投用，实现对全链条碳排放的实时计量。

绿电绿证交易规模扩大。2023年国家电网完成绿电交易超610亿千瓦时，绿证交易超2300万张，不断满足客户的绿电消费需求，促进全社会节能降碳。

一度电的“含新量”

取得特高压输电、柔性直流输电等一批世界领先原创成果，带动行业产业升级

冰上雪莲熠熠生辉，草原儿女喜迎来客。2月17日，第十四届全国冬季运动会在内蒙古呼伦贝尔市开幕。

“比赛期间，正处于供暖保供、极寒保供期，为确保冰雪盛会召开，一系列高科技手段投入应用。”国网蒙东电力“十四冬”保电呼伦贝尔指挥分部副总指挥孟辉说。

借力“数字孪生”，监测运行状态。过去需2小时完成的作业风控日报，如今只需3至5分钟。运用智能设备，实现高效巡检。变电站内，智能巡检机器人沿着轨道稳稳经过一个个开关柜，两只“眼睛”借助全息感知、红外成像等技术自动巡检。

“过去‘保电’，靠拼体力、拼时间。现在，我们是拼科技、拼效率，向智慧保电转变。”孟辉说。

企业是创新的主体。国家电网深入实施创新驱动发展战略，更好发挥原创技术策源地和现代产业链链长作用，为高质量发展贡献力量。

打破“卡脖子”技术，推动高水平科技自立自强。

“继电保护装置是电网的‘贴身保镖’，如同智能保险丝，在电力设备发生故障时正确‘跳闸’切除，可保障大电网安全。”南瑞集团三级顾问郑玉平介绍。

针对技术难题，南瑞集团下大力气开展技术攻关，实现操作系统和装置器件100%自主可控。“以继电保护装置为代表的电网二次设备，带动上游190余家企业发展，年产值达15亿元。”郑玉平说。

近年来，国家电网在特高压输电、柔性直流输电、大电网安全控制等领域取得一批世界领先的原创成果。2023年，获授权发明专利5715项，牵头立项国际标准60项、发布21项。

发挥龙头带动作用。国家电网牵头成立新型电力系统技术创新联盟，开展联合攻关、标准制定、成果共享，成员单位从最初的32家扩充为62家。

产业带动迈出新步伐。驻马店—武汉、福州—厦门特高压工程，直接带动超过90家物资设备等供应商；甘肃玉门、辽宁大雅河等一批抽水蓄能电站拉动上下游产业产值增长近600亿元……2023年，国家电网通过固定资产投资带动上下游企业投资超过1万亿元。

发挥人才第一资源作用。打开机械臂、识别作业导线、剥切绝缘层、精准完成接引线，动作一气呵成。2月5日，新一代“黎明牌”配网带电作业机器人在天津静海区完成首次0.4千伏带电作业。

国网天津滨海供电公司配电抢修班班长张黎明带领创新团队，连续攻克绝缘、电磁干扰等技术难题，将“黎明牌”作业机器人从第一代升级到第四代。“第四代机器人相比第二代，体积缩小2/3、重量减轻1/3，满足了复杂环境和狭小空间作业需求。”张黎明说。

撑起“一张网”，照亮发展路。国家电网公司党组书记、董事长辛保安表示，公司将始终胸怀“国之大者”、履行战略使命，奋发有为推动高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供坚强的电力支撑。

《 人民日报 》（ 2024年02月26日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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