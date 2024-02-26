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河北省唐山市丰南区，一处农资经销点的工作人员在搬运化肥。

李秀清摄（新华社发）

一年之计在于春。春耕春播为粮食生产打下基础，对于夺取全年粮食和农业丰收有着十分重要的意义。

当前，各地积极准备各类农资产品，力保种子、化肥、农药等农资供应及时充足，保障春耕春播顺利开展。近日，记者来到田间地头，记录多地扎实有序推进春耕备耕的热闹场景。

——编 者

吉林农安县——

力保化肥供应稳定

走在吉林省长春市农安县的田间地头，皑皑白雪虽仍是土地上的主色调，但春耕生产的活力已在悄然萌动。

“我们的联合社已经订购了近3万吨化肥。”吉林省乾溢农业发展专业合作社联合社理事长徐国臣介绍，目前联合社的成员社近400家，耕种的土地面积近6万公顷，预计春耕前化肥的总购买量将达5万吨左右。

作为国家粮食稳产保供的“压舱石”，东北地区一般在气温回升的4、5月份进行春耕，但储备化肥、地膜等农资的准备工作在春节前后便已开始进行，为春耕生产提供保障。

作为产粮大县，农安县在农资支持方面持续发力。在吉林隆源农业股份有限公司的生产车间，一袋袋肥料正顺着生产线涌出，机械手将其码垛堆放，随后被装车运往仓库。

据隆源农业董事长李晓春介绍，企业生产的化肥产品通过4条铁路专运线销往东北三省及内蒙古自治区东部等地区。春节后，企业总订单量超60万吨。现在，企业多条肥料生产线正开足马力，预计春耕前总产量可达120万吨，将为春耕农资提供有力支撑。

农资直接关系到粮食安全和农产品质量安全，也关系着农村生态环境和农民切身利益，如何确保农资买得放心、用得安心？

“县里的化肥生产企业，我们都会到现场检查。”农安县市场监督管理局质量计量科科长李亚刚说，春节前，农安县市场监督管理局制定加强肥料等农资产品质量监管工作实施方案，深入实施农资执法监管，对县内化肥生产企业开展产品质量监督抽查，并对抽检结果及时公示。

此外，农安县还通过多种形式的培训交流活动，指导农户通过有经营资质、信誉好的经营主体或销售渠道，订购种子、肥料等春耕生产物资。据了解，农安县针对农业产业发展和农民需求，采用线上线下相结合的方式开展冬春培训，目前已培训1万余人。

农安县农业综合行政执法大队大队长刘长利介绍，目前，农安县粮食作物种子总需求量为920万公斤，入户率达70%以上；化肥总需求量25.8万吨，入户率达35%以上。

山东昌邑市——

选购良种助力增收

“一共四两三，虽然品种看着小，但掰出来的玉米粒却很饱满。”在山东省潍坊市昌邑市东方种业有限公司的直营点，张恒瑞拿起一个玉米样棒，小心翼翼地掰下玉米粒，放到电子秤上仔细称量。

张恒瑞是昌邑市龙池镇东白塔村的种植户，春节假期一过，他就来直营点买玉米种子。

“今年，为方便农户选种，直营点把玉米样棒和电子秤摆在台面上，让农户自己掰、自己称、自己选。”忙碌一上午，东方种业负责人刘金凯终于腾出空来。他介绍，春节后来购买玉米种子的农户日渐增多，公司备种可服务种植面积超20万亩。

走出直营点，驱车十几公里，记者来到昌邑市柳疃镇青阜农业综合体。在农业综合体的农资仓库里，成袋的种子、化肥等农资码放得很整齐。

“我们这里沿海，附近主要是盐碱地。这几年通过改良10万亩盐碱地，粮食亩产量从不足500斤跃升至2000余斤。”青阜农业综合体负责人孙德东介绍，“盐碱地稳产增收，种子是关键。附近土地贫瘠、含盐量高，需要种子抗倒抗病、抗旱耐盐。”

昌邑市粮食播种面积目前保持在150万亩左右，年播玉米近80万亩。由于这里地形南北狭长，土质气候多样，对玉米种子的要求比较高，需要因地择种、因地定株。

为让农户能够选到适合播种的种子，2016年，昌邑市建立粮食新品种展示评价中心，年展示小麦、玉米新品种超120个，每年在玉米生育关键期还会组织现场观摩培训，指导农民科学选种用种。经过在粮食新品种展示评价中心的观察对比，孙德东今年侧重选择了“鑫瑞25”“中垦玉561”等几种适配性较高的玉米品种。

2023年，昌邑市引进试种的玉米品种超100个。经过一系列测试，最终选定了11个品种进行推广种植。“每引进一个新品种，我们都会针对昌邑市不同的土质等条件分别试种两年，摸清种子的‘脾气’后，再在粮食新品种展示评价中心进行推广。”昌邑市农业农村局相关负责人说。

四川绵竹市——

绿色农药送货上门

“老吴，农药到了，快来接！”2月24日，随着门外一声吆喝，四川省德阳市绵竹市剑南街道柏杨村村民吴宇全赶忙迎上前去，“眼看就要春耕，3月就得育秧，就等着这批农资上门，好提前做准备。”说话间，吴宇全探出身子朝车上望去，一箱箱绿色农药分门别类摆放整齐，正是他下的订单。

吴宇全是柏杨村的种粮大户，共流转种了700亩地。当下，690亩小麦长势喜人，10亩育秧田正在进行土地平整。“这个‘硕丰481’是植物生长调节剂，施药之后，既能抵御病害，还能起到防寒作用。”打开箱子，吴宇全拿出一瓶药剂向记者介绍。

在吴宇全看来，与普通农药相比，绿色农药不仅可以提高农作物的抗病、抗虫、抗旱等能力，还能降低对土壤的污染，“一年下来，不仅产量更高，小麦、水稻的品质也有保障。”

前阵子，小麦正值生长期，育秧也需要调节剂，眼看仓库里的农药储备不足，吴宇全着了急。情急之下，他拨打了绵竹市莉稼农资有限责任公司负责人徐守彬的电话。从农药种类到数量需求，再到送达时间，一一确定清楚，随后只需在家等着送货上门。

到手后，马上用。小麦田里，飞手操控着无人机盘旋而起，均匀地将调配好的绿色农药喷洒下去，不一会儿就飞了一个来回。“无人机不仅省时省力，还节省了不少农药。”吴宇全说。

除了常用的植物生长调节剂，吴宇全今年还打算尝试一些新品。“我们这儿农户较多，有的散户购买绿色农药数量太少不一定配送，我计划在村里开家农资店，让大伙可以就近买到农药化肥。”吴宇全说。

为保障春耕备耕期间农资供应，四川通过抓好农资储备供应、加强农资市场价格监测等方式，保障农业生产用肥用药所需。除了农资企业加强省内外货源采购调运、品种分配和货源存储，农资连锁加盟店还提供电话预约、上门订货等便民措施，满足农民农资购买需要。

《 人民日报 》（ 2024年02月26日 06 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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