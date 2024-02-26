人民网北京2月26日电 （方经纶）近期，农业农村部组织实施奋战120天夺取夏收粮油丰收行动，派出工作组和科技小分队从“雨水”至“夏至”集中开展生产指导、单产提升、防灾减灾、病虫防控等工作，力争夏粮丰产丰收，为全年粮油生产夯实基础。

据介绍，行动将紧紧围绕粮油高产稳产、高位增产，突出重点区域、紧盯关键农时，狠抓田间管理、强化防灾减灾，全力以赴打赢夏收粮油丰收第一仗。行动具体包括三项内容：一是下沉一线包省包片活动。在关键农时深入包联省份，指导春季田管、防灾减灾、病虫防控、面积落实，协调解决地方在农资供应、政策落实、田间管理、防灾减灾等方面的问题。二是小麦油菜大面积单产提升行动。指导各地细化单产提升关键措施，扎实推进各项重点任务，加强示范引领、措施落实、社会化服务和机收减损，确保小麦油菜单产提升开好局起好步。三是科技小分队指导服务一月行。组织科技小分队深入生产一线，制定发布小麦油菜春季田管、防灾减灾、病虫防控等技术意见，举办相关技术培训，指导落实关键技术，帮助解决生产技术问题。

(责编：方经纶、吕骞)

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