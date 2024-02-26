原标题：算力赋能京津冀协同高质量发展

扫码支付、抢红包在刚刚过去的龙年春节，数字技术再次在亿万国人的指尖轻轻跃动。今年是京津冀协同发展国家战略提出10周年。10年来，京津冀三地不断夯实算力基础设施建设，为数字时代构建起坚实的骨架，用数智赋能京津冀三地协同高质量发展。

近日，记者前往北京、天津、河北三省市大数据中心、智能算力中心、大数据创新产业园等调研采访，探访京津冀协同发展的数智成果。

铺就京津冀算力一体网络“高速路”

当前，人工智能特别是大模型方兴未艾，被认为是新一轮产业变革的驱动力量。

“算法、算力和数据是人工智能的三大要素，其中算力是助推人工智能发展的计算引擎。随着人工智能大模型训练参数量达到万亿级别，对算力的需求也呈现出指数级增长态势。算力的提升不仅能够提高人工智能大模型训练的速度，也是人工智能技术快速迭代和广泛应用的关键。”中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副总工陈屹力说，算力作为新质生产力，是支撑数字经济发展的坚实基础。算力的发展推进了技术的升级换代、应用的创新发展和产业规模的不断壮大。

京津冀地区作为全国一体化算力网络国家枢纽节点之一，是我国算力市场的重要板块。据北京市通信管理局相关负责人介绍，目前，京津冀地区已经形成了以北京为核心、天津为支撑、河北为承接的协同发展功能格局，为三地数据中心产业集群的发展提供了有力支撑。

21日，记者来到天津市武清区中国电信京津冀智能算力中心（以下简称“智算中心”）。走进机房，一排排设备正不间断地进行着计算，而恒温环境与智能化的监测，也让仅有的几名工作人员能够通过屏幕和数据实时了解数百台设备的运行情况。

“智算中心是中国电信贯彻新发展理念，践行京津冀区域协同发展战略，推动新型基础设施建设高质量发展的重要举措，也是服务京津冀协同发展战略的重要算力基础设施工程。”北京电信算力中心副总经理唐浩告诉记者，作为京津冀区域网络核心节点，智算中心可与长三角、粤港澳和内蒙古、贵州等热点区域高速直达，端到端网络时延在10毫秒以内，算力联通全国，具备自主创新的国产先进算力AI技术，可满足大模型训练和推理需要，提供云计算、AI大数据和创新算力服务与产品。

“我们通过间接蒸发冷却节能技术、变频水冷机组及热管背板空调等先进技术，降低机房制冷功耗。借助自然冷源降低制冷能耗，创新供电方式，更好地实现可持续、绿色低碳运营。未来智算中心还将试点采用冷板式液冷技术，持续积极探索绿色发展模式，通过技术创新，扎实推动节能降耗。”中国电信集团双碳高级专家翟骏说。

跑出算力+轨道交通协同“新速度”

2023年，工业和信息化部等六部门联合发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出，要构建算力互联互通体系。

据北京市通信管理局相关负责人介绍，目前，北京市通信管理局（工业和信息化部北京互联网交换中心）已牵头联合中国信通院开启北京算力互联互通验证平台试运营，深化京津冀三地的协同合作。同时，北京市通信管理局协同天津、河北、内蒙古、山西等地，开展算力互联互通联合试验，形成区域跨域管理、异构算力调度、智能资源匹配的核心枢纽，建设更加开放协同的算力市场环境。在京津冀“三地一张网”、互联互通算力资源供给体系的支撑下，京津冀协同发展成果亮眼，“轨道上的京津冀”见证了协同发展新速度。京雄高速成为国内5G专网全覆盖和实现全线车路协同的智慧高速公路。

中国移动北京公司客户经理刘玲介绍，京雄高速（北京段）全长27公里，已构筑起“5G专网全覆盖以及融合5G专网+北斗高精度定位+国产化服务器”的新时代示范性智慧高速。京雄高速（北京段）全线5G专网全覆盖，建设1000余套路侧智能感知设备，路段实现全域感知，为驾驶人员提供超视距、超时空的感知信息服务；重点路段覆盖行车安全诱导系统，为驾驶者提供安全诱导，保障行车安全。

“东数西算”赋能数字京津冀未来美好生活

22日，当记者来到中国联通（怀来）大数据创新产业园时，缓缓转动的风电机组正源源不断地为这座大数据创新产业园提供清洁电力。

张家口怀来县风能资源充足，年平均气温9.1℃，有利于高耗能设备自然冷却，可大大降低数据中心的运行能耗。中国联通通过对数据中心的科学选址，可降低冷却能耗40%，预计年节约用电量约3.2亿度，减少二氧化碳排放量近30万吨。

中国联通（怀来）大数据创新产业园是支撑网络强国、数字中国、智慧社会建设的国家级新型数字基础设施项目，也是国家“东数西算”调度平台之一。2022年，“算力高效调度示范”项目落户产业园，从算力供给、算力输送、算网调度和算网融合四方面构建面向国家东数西算工程的云网边一体的算网智能化编排调度体系，为客户提供算网一体化服务。

互联网时代，微信、视频等应用改变了人民的日常生活娱乐，如今算力互联网也将走向千行百业，赋能大模型、云渲染、云游戏等多种“杀手级”算力应用服务。算力在我们日常生活中无处不在，算力的强大与高效会让我们的生活更丰富、更美好。

（本报北京2月23日电 本报记者 张亚雄）

(责编：罗知之、陈键)

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