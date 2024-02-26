原标题：产业兴农，“金米粒”促增收致富

【一线讲述】

这个春节，我一直在为新一年的谷子种植而奔忙。平整土地、拉来肥料，为即将到来的春耕做好准备。

我的家乡花寨乡位于张掖市甘州区。干旱缺水，制约着这里的农业发展。然而，昼夜温差大、日照时间长，也为农作物生长提供了得天独厚的光热条件，让这里成了小米的黄金产区。

小米，是谷子脱壳之后的产物。种植谷子用水少、施肥少、投工投劳少，谷草又是一种营养价值高的牧草，种植谷物还能带动养殖业发展，这不是一举多得吗！

谷子全身是宝，可往前数十年，谷子产量不高，种植谷子的农户不多。拿我们花寨乡来说，家家户户种植的主要是小麦、大麦。我想，如果把谷子产量提上去，就能给大家伙儿带来实实在在的收益。

2008年，我成立了花寨小米种植专业合作社。在张掖市农科院、甘州区农业技术推广中心的大力支持下，我们先后从河北、山西等地引进85个谷子品种，在当地试验试种后筛选出3个品种，并根据谷种特性生产出“金花寨”谷子专用肥。当年，谷子平均亩产量由原来的300斤提高到800斤以上。

对此，有村民质疑：“我种了一辈子庄稼，只听过亩产300斤谷子，怎么可能产800斤？”为了把谷子品种推广开来，我带着一台笔记本电脑、一个投影仪、一块幕布，开着货车挨家挨户地讲种植谷子的收益和科学种植的技术。就这样，终于有老百姓愿意跟着我种谷子了。

2009年，我和农户签订了包产每亩地800元的合同，并提供种子、种植技术和施肥配方。随着谷子亩产量增加、收购价格提高，种植谷子比种植小麦、大麦每亩地收入高出1000元左右，越来越多的农户跟着种起谷子。

自己富还不算富，帮助家乡的父老乡亲致富奔小康，才是真正的富。合作社带动张掖市四县一区的农户在当地旱作农业区种植谷子，“合作社+种植大户+基地+农户”的带富模式逐步拓宽，谷子成为当地老百姓致富增收的“金米粒”，成千上万农民受益。

为了维护好“金花寨”小米的品牌形象，我们还引进了产品质量追溯体系和先进的种植管理理念，在小米生产、加工、运输的全流程严格执行有机食品认证标准，实现了从田间地头到销售终端的全程监控和可追溯。前几年，合作社投资建设金花寨有机生态园，新建10条杂粮生产线和食用油研发中心，并研发小米白酒……

2024年中央一号文件指出，“鼓励各地因地制宜大力发展特色产业，支持打造乡土特色品牌”，这让我们产业兴农的信心更足了。未来，我们将力争建成10万亩小杂粮种植加工基地，打造“小米+循环经济产业链”，走好有机绿色高质量发展之路，让农业越来越有奔头。

（项目团队：本报记者 张胜、宋喜群、王冰雅、苏雁、邱玥、王建宏、张锐 本报通讯员 陈海）

(责编：罗知之、陈键)

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