原标题：以技逐梦，“小能手”拥有大舞台

【一线讲述】

我从小就喜欢鼓捣机器，邻居谁家的电器出了问题，总是喊我去看看。一来二去，我成了村里的修理小能手。

2003年3月，25岁的我来到苏州。刚工作不到1个月，就接到了对公司设备进行安全整改的任务。没人可以请教，只能靠自己摸索。我每天拿着图纸研究机器，功夫不负有心人，我很快找到了解决方案，为设备设计安装了电器安全联锁装置，可以避免操作人员受伤。这一改造方案得到了公司的认可，我信心倍增，就这样开始了自己的改造创新之路。

随着公司不断引进新加工设备和新加工工艺，生产中遇到的技术问题越来越多。当时有个不小的难题，就是进行打钉生产作业时，在同一个零件上压入几十个螺钉或螺母，漏零件现象非常严重。这个攻关任务难住了不少人。任务交到我手上后，我查阅了各种资料，从零开始自学编程，对生产工艺和设备进行深入分析。经过长达半年的反复实验和改进，我成功设计制作出第一台打钉机专用的生产过程监控计数装置——多点重复工步监控计数器。经过3个月的现场测试，没有发现一例漏钉事件。

后来，公司为我成立了“舒新生工作室”。从一张老旧铁桌到一间工作室，从一个人到一个团队，我带领越来越多的技能人才做起了设备技术改造和研发设计。不久后，在枫桥街道工会的帮助下，“舒新生劳模创新工作室”也应运而生。在我看来，只有做团队里的“发电机”，才能走向更长久广阔的未来。于是，我手把手传帮带，带领团队攻克了一个个生产技术难题，成功研发出冲压设备的智能监控装置、气动烧焊夹具控制系统等数十项成果。小小的工作室里，走出了一批批技术骨干。

工作20多年来，我和团队捧出了7项国家专利，研发成果每年可为公司节约400多万元原材料成本，创造直接经济效益200多万元，我也从普通的农村青年成长为“全国优秀农民工”。

千工易寻，一技难求。让我深感振奋的是，进入新时代，千千万万技能人才的舞台越来越宽广，他们在自己的岗位上拼搏奉献，用双手夯实美好生活的根基，用扎实的技术技能实现着技能报国理想。回顾过往，家人的支持、单位的信任，都给了我无限动力。

刚刚过去的春节假期里，我也想好了未来的打算，那就是继续带好团队里的年轻人，让更多年轻人用匠心铸就梦想、以技能成就人生。

（项目团队：本报记者 张胜、宋喜群、王冰雅、苏雁、邱玥、王建宏、张锐 本报通讯员 陈海）

(责编：罗知之、陈键)

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