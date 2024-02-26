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我国渤海勘探发现全球最大变质岩油田

本报记者 邱玥
2024年02月26日08:54 | 来源：光明日报
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原标题：我国渤海勘探发现全球最大变质岩油田

从中国海油获悉，我国渤海深层油气勘探再获发现，亿吨级油田渤中26-6油田新钻探井测试产能创新高，新增油气探明储量超4000万立方米，推动该油田累计探明储量突破2亿立方米，成为全球最大的变质岩油田。

渤中26-6油田位于渤海南部海域，距离天津市约170公里，平均水深22.1米。自2023年发现以来一直坚持继续勘探，先后钻探多口评价井，其中渤中26-2北2井钻遇油气层达118米，测试平均日产油超390立方米、日产气超50000立方米，创该油田新钻探井测试产能最高纪录，进一步扩大了油田的储量规模。

中国海油天津分公司副总经理周家雄介绍，按照正常采收率测算，渤中26-6油田能够开采原油超3000万立方米，提炼成汽油后能够满足百万级人口城市居民日常交通使用超20年，同时可开采天然气超110亿立方米，能够满足百万级人口城市居民家用燃气超60年，具有可观的社会与经济效益。

(责编：罗知之、陈键)
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